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ACC 운영권, 전남광주로 이관되나

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민형배 시장, 이 대통령에게 건의

민형배 전남광주통합특별시장이 이재명 대통령에게 국립아시아문화전당(ACC) 운영권 이관을 건의해 결과가 주목된다.

민 시장은 21일 밤 자신의 페이스북에 ‘대통령의 진심 I : 대한민국 민주주의가 진 빚을 다 갚겠습니다’라는 제목의 글을 올려 이 대통령과의 대화 내용을 전했다. 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의 말미에 이 대통령이 민 시장에게 깜짝 오찬을 제안했고 한성숙 국무총리도 동석했다.

오찬 자리에서 이 대통령은 먼저 ACC를 언급하며 “건물 하나 세워놓고 끝날 일이 아니다. 도시 전체가 문화도시로 우뚝 서야 한다”고 말했다. 이에 민 시장은 “역량의 현지화가 이뤄지지 못했기 때문”이라며 “문화전당 운영권을 특별시에 넘겨달라. 비용은 국가가 책임지고, 운영은 지역이 맡아 보겠다. 전남광주가 잘할 수 있다”고 건의했다. 이 대통령은 곧바로 검토를 지시했고 민 시장은 “시민과 전문가의 의견을 모아 정식으로 보고드리겠다”고 말했다.

민 시장은 이어 “대통령께서 호남이 얼마나 서럽게 살아왔느냐고 몇 번이고 되짚으시더니 ‘대한민국 민주주의가 (호남에) 진 빚을 다 갚겠다’고 하셨다”며 “드러내지 않았지만 가슴 깊은 곳에서 울컥한다”고도 했다.

민 시장은 “전라의 서러움을 알고 전남광주의 꿈을 함께 품는 대통령이 있다”며 “아시아문화중심도시 전남광주, ‘이재명 시대’에 제대로 한번 해보겠다”고 덧붙였다. 민 시장은 또 “노무현 정부에서 문화중심도시 조성 사업 초기 담당 비서관으로서 책임이 무겁고 사업을 제대로 해내야 한다는 절실함도 크다”는 개인적 소회도 내비쳤다.


전남광주 홍행기 기자
2026-07-23 16면
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