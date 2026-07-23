폭염 탈출… 경북 시군 물놀이장 개장

영주·성주·포항·안동 등 곳곳
대부분 무료 개방·사전 예약제
역대급 폭염이 이어지는 가운데 경북의 시군들이 도심 속 무더위를 피하기 위한 야외 물놀이장을 잇따라 개장한다.
영주시는 25일부터 다음 달 16일(오전 10시~오후 5시 30분)까지 문정동 서천둔치 야외 물놀이장을 개장, 시민들에게 무료 개방한다고 22일 밝혔다.
이 물놀이장은 수영조와 에어 슬라이드 등 다양한 놀이시설과 몽골 텐트 휴게공간을 갖춰 가족 단위 방문객들이 편하게 이용할 수 있다. 이용 희망자는 방문일 기준 1~3일 전 영주시체육회 홈페이지를 통해 예약해야 한다. 하루 이용객이 1000명 이하로 제한된다.
성주군도 25일부터 다음 달 9일까지 성주별고을체육공원 제2주차장에서 ‘2026 성주썸머워터바캉스’를 운영한다. 행사장에는 연령대별 워터 슬라이드와 대형 풀장, 물대포, 물폭포 등 다양한 물놀이 시설이 마련된다. 그늘막 쉼터와 탈의실, 푸드트럭, 배달 음식 픽업존 등 편의시설도 함께 운영된다.
운영 시간은 오전 10시 20분부터 오후 5시 30분까지이며 주말에는 오후 6시까지 연장 운영한다.
안동시는 정하동 성희여고 앞 낙동강변 둔치 야외 물놀이장을 8월 17일까지 운영한다. 올해는 기존 물놀이형 조합놀이대와 바닥분수, 땅콩수영장에 더해 물썰매 슬라이드를 새롭게 설치했다. 데크 수영장과 에어 슬라이드, 회전 물썰매, 터널 분수 등 다양한 체험 공간도 마련했다.
운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 이용료는 무료, 예약 없이 방문하면 된다.
이 밖에 경산시, 영천시, 구미시, 예천군 등도 7~8월 도심과 관광지 곳곳에서 물놀이 시설을 운영한다.
영주·성주 김상화 기자