박정균 경기도의원, 경기연구원, 도민이 체감하는 정책 만드는 진정한 씽크탱크 돼야



▲박정균 의원이 20일 열린 임시회 상임위원회에서 경기연구원의 정책 연구 기능 강화와 민생 중심 재정운용을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 기획재정위원회 박정균 의원(더불어민주당, 비례)이 경기연구원을 향해 단순 연구보고서 발간을 넘어 도민의 삶에 실질적으로 기여하는 정책 대안을 제시해야 한다고 강력히 촉구했다.박정균 의원은 지난 20일 열린 제392회 경기도의회 임시회 기획재정위원회 제1차 상임위원회에서 경기도 기획조정실과 경기연구원의 2026년 하반기 업무보고를 청취하고, 연구원의 정책 연구 기능 강화 및 선제적 과제 발굴을 주문했다.박 의원은 공공기관 경영평가 결과를 짚으며 “경기도정과 도민의 삶에 실질적으로 도움이 되는 정책 대안을 제시하고, 연구 결과가 실제 도정에 반영될 수 있도록 연구의 질과 실행력을 높여야 한다”고 강조했다. 아울러 의정연구센터 확대와 관련해서도 단순 조직 확장이 아닌 도민 중심 정책 개발이라는 목적에 부합하는지 우선 점검하라고 요구했다.지역 발전에 대해서는 ‘5극 3특’ 추진 흐름에 맞춰 서울 의존도를 낮춘 경기도 독자 발전 전략의 필요성을 제시했다. 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 시·군 통합 가능성까지 중장기 과제로 검토해야 한다는 입장이다.교통 정책 분야에서는 서울 중심의 방사형 교통망 한계를 지적하며 도내 도시 간 직접 이동이 가능한 ‘경기도형 철도망’ 구축 연구를 촉구했다. 철도망 확충이 이동 시간 단축, 지역 경제 활성화는 물론 탄소 중립 실현의 핵심 수단인 만큼 적극적인 정책 추진과 의회 협의를 당부했다.재정 운용 부문에서는 경기도의 재정 비상 상황 속에서도 민생·복지 예산이 후순위로 밀려나서는 안 된다는 점을 명확히 했다. 박 의원은 “미래 산업 투자도 중요하지만 재정이 어려울수록 취약 계층과 서민 생활을 보호하는 것이 지방정부의 우선 책무”라며 복지 및 민생 예산이 축소되지 않도록 원칙을 지킬 것을 당부했다.박 의원은 끝으로 “경기연구원이 인구, 교통, 산업, 행정 체계 전반을 아우르는 실효성 있는 정책 대안을 선제적으로 제시하고, 경기도는 한정된 재원 속에서도 도민의 삶과 민생을 우선하는 책임 있는 재정 운용에 나서야 한다”고 밝혔다.양승현 리포터