김동희 경기도의원, 퇴직 소방공무원 건강관리 지원방안 모색



▲22일 경기도의회에서 열린 퇴직 소방공무원 건강관리 지원 간담회에서 김동희 의원(가운데)과 참석자들이 제도 개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김동희 의원(더불어민주당, 부천6)은 22일 경기도의회에서 한국노총 전국소방안전공무원노동조합과 간담회를 개최하고, 퇴직 소방공무원의 건강관리 지원 필요성과 실질적인 제도 개선 방향에 대해 의견을 교환했다.이날 자리에는 경기도의회 안전행정위원회 이철형 위원(더불어민주당, 안산8)과 전국소방안전공무원노동조합 공병삼 경기위원장 등이 참석해 퇴직 후 건강관리 공백 상태에 대한 현장의 목소리를 공유했다.소방공무원은 재난 현장에서 각종 유해물질에 노출되는 데다 불규칙한 교대근무와 긴급 출동으로 신체적·정신적 부담이 매우 높은 직군이다. 하지만 현재 마련된 건강검진과 심신관리 제도가 재직자에 집중되어 있어, 퇴직 이후 발생하는 직업성 질환을 지속해서 관리하기 어렵다는 문제가 지속해서 지적되어 왔다.노조 측은 이러한 직업적 특수성을 반영해 퇴직 이후에도 이상 증상을 조기에 발견·치료할 수 있도록 특화된 건강검진 등 제도적 지원책이 시급하다고 건의했다.김동희 의원은 “소방공무원은 오랜 기간 도민의 생명과 안전을 지키는 과정에서 일반적인 직군과는 다른 건강 위험을 감수하고 있다”며 “퇴직과 동시에 건강관리 지원이 단절되지 않도록 현실적인 방안을 고민할 필요가 있다”고 밝혔다.이어 “오늘 간담회는 구체적인 사업이나 지원 범위를 확정하기 위한 자리가 아니라 현장의 어려움을 듣고 제도적 필요성을 함께 살펴보는 첫 논의”라며 “다른 지방자치단체의 사례와 관계 법령, 재정 여건 등을 종합적으로 검토해 경기도에 적합한 지원 방안을 모색하겠다”고 말했다.김동희 의원은 향후 소방노조 및 관계 부서와의 지속적인 의견 수렴을 거쳐 퇴직 소방공무원의 건강관리 실태와 기존 지원 제도를 면밀히 분석하는 등 후속 대책 마련에 적극 나설 계획이다.양승현 리포터