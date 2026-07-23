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장태환 경기도의회 경제노동위원장, “8월부터 현장 의정 본격화… 민생 현안 해결 최우선”

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▲장태환 경기도의회 경제노동위원장이 8월부터 시작되는 소관 공공기관 현장 점검 및 도민 체감형 의정활동 계획을 밝혔다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회가 제392회 임시회 소관 실·국 및 주요 공공기관에 대한 업무보고 일정을 마치고, 도민 중심의 현장 의정활동을 본격 추진한다.

경기도의회 경제노동위원회(위원장 장태환, 더불어민주당, 의왕2)는 지난 20일부터 이틀간 경제실 등 4개 실·국과 경기신용보증재단, 경기도일자리재단 등 6개 소공공기관을 대상으로 업무보고를 진행해 주요 현안 및 핵심 사업 추진 상황을 면밀히 점검했다.

위원회 회의를 주재한 장태환 위원장은 기관별 핵심 추진 사업을 다각도로 점검하며 민생경제 회복, 노동 환경 개선, 소상공인 지원, 사회적경제 활성화 등 도민 삶에 직결된 정책들을 신속히 집행해 줄 것을 주문했다. 장 위원장은 “어려운 경제 여건 속에서 실·국과 공공기관이 긴밀히 협력해 도민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 내는 것이 무엇보다 중요하다”며 성실한 사업 이행과 책임 행정을 촉구했다.

이와 함께 경제노동위원회는 오는 11월 예정된 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사에 대비해 오는 8월부터 소관 공공기관을 직접 방문하는 현장 의정활동에 나설 예정이다. 현장의 애로사항과 생생한 목소리를 수렴해 실질적인 제도 개선 방안을 마련하고, 이를 향후 행정사무감사와 예산 심의에 적극 반영한다는 구상이다.

장태환 위원장은 “경기 침체 여파로 향후 예산 운용에 여유가 없는 엄중한 시기”라며, “현장 의정활동을 통해 사업의 우선순위와 시급성을 면밀히 검토하여 도민과 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 돌파구를 지혜롭게 마련하겠다”고 강조했다.


양승현 리포터
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