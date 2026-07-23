오남석 경기도의원, 지역상담소, 실적보다 도민이 체감하는 성과 만들어야



▲22일 열린 경기도의회 의회사무처 업무보고에서 오남석 운영위원회 위원이 지역상담소의 실질적인 운영 개선과 도민 체감형 성과 창출을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 지역상담소가 단순한 실적 쌓기식 운영에서 벗어나 도민이 실제로 체감할 수 있는 현장 중심의 소통 공간으로 탈바꿈해야 한다는 지적이 나왔다.경기도의회 운영위원회 오남석 의원(국민의힘, 비례)은 22일 개최된 경기도의회 의회사무처 업무보고에서 지역상담소의 운영 현황을 정밀 점검하며 실효성 있는 개선책 마련을 요구했다.오남석 의원은 최근 의원들에게 접수되는 주요 민원 중 지역상담소 이용과 관련된 내용이 상당수임을 지적하고, 지역상담소가 본래 취지에 맞게 도민과 의원을 이어 주는 창구 역할을 제대로 수행하고 있는지 전면적인 재점검이 필요하다고 피력했다.특히 의회사무처가 업무보고를 통해 ‘지역상담소 운영 활성화를 통한 도민과 소통하는 의회 구현’을 주요 성과로 제시한 부분을 문제 삼았다. 오 의원은 “현재 지역상담소를 두고 ‘불편하다’, ‘유명무실하다’는 의견이 계속 나오고 있는 상황에서 이를 주요 성과라고 표현하는 것은 적절하지 않다”며 “실적과 성과는 구분돼야 하며, 도민이 체감할 수 있는 성과를 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 “의원들은 도민의 민원을 보다 신속하게 해결하고 그 결과를 다시 도민에게 돌려드려야 하는 역할을 맡고 있다”며 “지역상담소가 이러한 역할을 뒷받침할 수 있도록 운영 방식 전반을 다시 점검해야 한다”고 말했다.이에 대해 박호순 경기도의회사무처 의정국장은 “지역상담소 설치 이후 매년 행정사무감사에서 유명무실하다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다”며 “시군별 활용도와 만족도에 차이가 있는 만큼 의원들의 의견을 충분히 반영해 보다 내실 있게 운영하겠다”고 답변했다. 또한 “운영위원회 위원들과 함께 개선 방안을 마련하고, 예산이 낭비되지 않는다는 신뢰를 받을 수 있도록 조속히 개선하겠다”고 밝혔다.오남석 의원은 “지역상담소는 도민과 가장 가까운 곳에서 의정 활동을 지원하는 중요한 공간”이라며 “유명무실하다는 평가를 받는 시설이 아니라 도민이 필요할 때 가장 먼저 찾는 소통 창구가 될 수 있도록 구체적인 개선 계획을 마련해 다음 운영위원회에서 보고해 달라”고 당부했다.양승현 리포터