이수희 강동구청장, 남양주시와 공통 교통 현안 논의…“상생 협력”

오늘 오전 남양주시청에서 기관장 면담



이수희(오른쪽) 서울 강동구청장과 최현덕 경기 남양주시장이 23일 남양주시청에서 서울 지하철 3호선의 둔촌오륜역 연결 등 교통 현안에 대해 논의하고 기념 촬영을 하고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구가 경기 남양주시와 서울 지하철 3호선의 둔촌오륜역 연결 등 교통 현안에 대한 상생 협력 추진 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.이수희 강동구청장과 최현덕 남양주시장은 이날 남양주시청에서 지하철 3호선의 9호선 둔촌오륜역 연결, 지하철 9호선 연장 노선인 강동하남남양주선의 빠른 공사 추진, 지하철 8호선(별내선) 혼잡도 개선을 위한 증차 등 공통 교통 현안에 대해 논의했다. 두 기관장은 구와 남양주시의 발전을 위한 협력을 이어가기로 했다.우선 송파하남선을 둔촌오륜역과 연결해 지하철 3·9호선 환승 체계를 구축하는 데에 뜻을 모았다. 송파하남선은 지하철 3호선 대화~오금 구간을 북동쪽으로 하남시청역(5호선 환승)까지 11.7㎞ 연장하는 사업이다. 현재 송파구 100정거장과 하남시 101정거장 사이 9호선 둔촌오륜역을 연결해 지하철 3·9호선 환승 체계를 구축하는 방안이 검토되고 있다.구는 수도권광역급행철도(GTX)-A와 수서고속철도(SRT) 등 광역철도가 있는 3호선 수서역까지의 접근성이 향상될 것으로 기대한다. 송파하남선과 둔촌오륜역이 연계되면 9호선 4~5단계 연장 사업으로 연결되는 강동, 하남, 남양주 등 이용객이 둔촌오륜역 3호선으로 갈아탈 수 있어서다. 하남 감일·교산지구 이용객도 고속터미널역까지 이동하지 않고 둔촌오륜역에서 9호선 급행열차로 환승할 수 있다. 김포공항역 등 9호선 주요 역까지의 이동 시간과 접근성도 개선돼 강동·남양주·송파·하남·구리 등 동부 수도권 250만 주민의 교통편의가 높아진다고 구는 설명한다.구는 ‘3호선 둔촌오륜역 연결 사전 타당성 검토 연구용역’을 추진하고 있다. 이달 중 사전 절차를 마치고 다음 달 용역에 착수해 검토 결과를 이끌어낼 예정이다. 구는 공사 기간 연장을 최소화할 수 있는 방안을 마련해 송파하남선의 3기 신도시 광역교통 개선 취지를 지키면서 지하철 3·9호선 이용 편의를 극대화하는 방안을 모색한다.이수희 강동구청장은 “서울 동부수도권의 핵심 축인 구와 남양주시의 상생적 협력이 무엇보다 중요하다”며 “장기적이고 폭넓은 관점에서 접근해야 하는 철도 등 교통 분야에서 긴밀한 협조 체계를 구축할 필요가 있다”고 말했다.송현주 기자