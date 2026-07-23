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김보라 안성시장, “안성의 지속가능한 모범 관광정책, 전국으로 확산시키겠다”

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김 시장, ‘지속가능관광지방정부협의회’ 상임회장 선출


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김보라 안성시장. 안성시 제공


김보라 경기 안성시장이 22일 열린 지속가능관광지방정부협의회 임시총회에서 신임 상임회장으로 선출됐다. 임기는 2028년 6월까지 2년이다.

지속가능관광지방정부협의회는 지역 주민의 삶과 문화를 존중하고 자연환경을 보전하며 공정한 거래를 지향하는 지속가능관광의 가치 확산과 협력을 목표로 2022년 출범했다. 현재 전국 26개 자치단체가 회원 도시로 참여해 정책 교류와 공동 사업을 추진하고 있다.

안성시는 김 시장 취임 이후 주민과 관광객이 함께 성장하는 지속가능관광 정책을 꾸준히 펼치며 전국적인 모범 사례를 만들어왔다.

관광 빅데이터 분석 결과, 금광호수 반경 2km 내 관광 관련 업종의 연간 매출은 개장 전 199억 원에서 개장 후 253억 원으로 54억 원(26.9%) 증가한 것으로 나타났다. 관광객 유입이 음식점과 카페 등 지역 상권의 매출 증대로 이어지며 관광의 경제적 효과가 지역사회 전반으로 확산됐다.

또한 안성시는 지역 주민이 운영하는 음료 자판기와 시민이 직접 참여하는 푸드트럭존을 조성하고, 푸드트럭존 주변 환경 관리를 주민에게 위탁하는 등 관광 수익이 지역사회에 환원되는 구조를 구축했다.

이와 함께 전국 최초 AI 기반 공론장을 활용한 ‘안성형 지속가능관광 타운홀 미팅’을 개최해 시민과 전문가, 관광 사업자가 함께 관광 정책을 논의하는 새로운 협력 모델을 제시했다.

김보라 시장은 “안성에서 관련 정책을 추진하며 축적한 경험을 바탕으로 회원 도시와 긴밀히 협력해 지속가능관광이 지역 경제와 공동체에 실질적인 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다”며 “지역의 자원을 보전하면서 주민과 관광객이 함께 성장할 수 있는 정책을 전국으로 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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