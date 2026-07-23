가뭄 시달린 통영 욕지도, 바닷물로 식수 만든다

국비 14억 확보해 해수담수화 시설 추진

안정적 생활용수 공급 위한 대체 수원 마련



경남 통영 욕지도 상수원인 욕지댐 전경. 2026.7.23. 경남도 제공

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경남도가 반복되는 가뭄으로 물 부족을 겪는 통영 욕지도에 해수담수화 시설을 설치한다.도는 욕지도의 안정적인 생활용수 공급 기반을 마련하고자 국비 14억원을 확보했고 오는 10월 해수담수화 시설 설치 공사에 착수할 계획이라고 23일 밝혔다.이번 사업은 올해 욕지도 가뭄 대응 과정에서 경남도와 통영시가 현장 상황을 정부에 지속적으로 전달하는 등 도서 지역 물 부족 문제 해결 필요성을 건의한 결과 추진됐다.약 1900명이 사는 욕지도는 통영항에서 30㎞ 이상 떨어져 있어 육지 상수도 연결이 어렵다. 대신 저수량 18만t 규모 식수댐이 빗물과 상류 유입수를 모아 생활용수를 공급한다.하지만 강수량 부족으로 저수율이 낮아질 때면 생활용수 공급에 어려움을 겪곤 한다. 섬 지역 특성상 대체 수원 확보도 쉽지 않아 장기 가뭄 때는 제한급수를 한다.가령 지난해 10월 17일 이후 누적 강수량이 40㎜에 못 미치면서 욕지도는 1월 말 1단계 비상 급수에 들어갔다. 통영시는 욕지도의 저수율이 39% 아래로 떨어지면 단계별 비상 급수를 시행하는데 1월 말 36.8%까지 낮아지자 지하수를 끌어올리는 1단계를 가동했다. 당시 시는 사용량(하루 860t)이 유지되고 비가 없으면 약 50일 뒤 취수가 어려울 것으로 우려하기도 했다.도는 바닷물을 정수해 생활용수로 공급하는 해수담수화 시설을 구축해 기존 욕지댐 중심 급수체계를 보완할 방침이다.시설이 가동되면 욕지댐 저수율이 낮아져도 추가 수원을 확보할 수 있어 안정적인 수돗물 공급이 가능할 것으로 본다.도는 통영시와 10월 착공을 목표로 사업을 진행하고 있다. 시설 설치 후에는 시험 운전과 수질 검사를 거쳐 주민이 안심하고 사용할 수 있도록 운영할 계획이다.이재철 경남도 환경산림국장은 “해수담수화 시설을 차질 없이 추진해 욕지댐 의존도를 낮추고 가뭄에도 제한급수 없는 안정적인 물 공급 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.통영 이창언 기자