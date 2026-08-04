심상록 경기도의원, 안민석 교육감 만나 ‘광명지역 고교 학생 배정 개선 방안’ 논의

광명지역 고교 학생 중심 경기도 고교 평준화 지역 학생 배정 개선방안 논의

지역 교육공동체 의견수렴을 통한 공감대 있는 학생 배정 개선방안 마련 기대



▲ 지난 3일 ‘경기도 고교 평준화 지역 학생 배정 개선 방안’ 회의에 참석 후 안민석 교육감을 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하는 심상록 의원(사진=경기도의회)



▲ 지난 3일 ‘경기도 고교 평준화 지역 학생 배정 개선 방안’ 회의에 참석한 심상록 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 심상록 의원(더불어민주당, 광명1)은 지난 3일 열린 ‘경기도 고교 평준화 지역 학생 배정 개선 방안’ 회의에 참석해, 광명시 고등학교의 학생 배정 실태를 점검하고 교육 경쟁력을 높이기 위한 근본적인 대책 마련을 주문했다.이번 회는 최근 광명 진성고등학교 학생 배정 문제를 계기로, 평준화 지역의 전반적인 학생 배정 제도를 개선하기 위해 안민석 교육감의 주재로 개최됐다.이날 심 의원은 “학생 배정 방안을 고려할 때 학교의 교육과정과 학풍 등 교육 여건을 함께 살핌으로써 학생과 학부모가 학교를 신뢰할 수 있는 교육환경을 만드는 노력이 병행되어야 안정적으로 운영될 수 있다”고 교육청의 적극적인 노력을 요청했다.이어 심 의원은 “특히 사립학교의 경우 교육청의 적극적인 개입에는 한계가 있지만, 경기도교육청이 교육과정과 학교 운영 전반을 면밀히 점검하여 학생들에게 필요한 지원을 이어가 학교 경쟁력 제고를 위해 힘써줄 것”을 강조했다.광명교육지원청은 이에 대해 학교 교육력 제고를 위한 태스크포스(TF) 운영을 비롯해 교육과정 내실화, 맞춤형 컨설팅 및 진학 지도, 교육환경 개선 등 전방위적인 지원을 이어가고 있다고 밝혔다.한편, 안민석 교육감은 “교육청이 중심이 되어 지역 교육공동체의 다양한 의견을 수렴하고 모두가 공감할 수 있는 학생 배정 방안을 마련해 나가겠다”고 밝히며 회의를 마무리했다.류정임 리포터