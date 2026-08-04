이오수 경기도의원, 경기해양안전체험관 운영 점검… 도민 안전교육 확대 강조

광교1동 경로당협회와 현장 방문해 교육 프로그램 운영 실태와 개선 방향 확인

고령층 접근성 강화와 해양안전·문화관광 연계 확대 필요성 강조



▲ 4일 경기해양안전체험관 운영 점검을 실시한 이오수 부위원장이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 4일 광교1동 경로당협회 회원들과 경기해양안전체험관을 방문해 해양사고 대응 교육에 참여하고, 도민 대상 해양안전교육과 해양문화관광 프로그램의 운영 방향을 점검했다.이어서 양주 옥정동에 건립 중인 ‘제2경기학교예술창작소’의 공사 진척 상황을 점검했다. 참석자들은 현안을 심도 있게 논의하며, 경기 북부 학생들에게 더 많은 예술 교육 기회를 제공하고 지역 교육 인프라를 확충한다는 당초의 취지가 차질 없이 달성될 수 있도록 행정 절차를 철저히 챙겨 나가기로 뜻을 모았다.이 부위원장은 체험 과정에서 고령층도 안전하게 교육에 참여할 수 있도록 프로그램의 난이도와 이동 동선, 안전요원 배치 등 체험시설 운영 전반을 살펴봤다. 또한 해양안전교육이 일회성 견학에 그치지 않고 도민의 연령과 신체적 특성을 고려한 맞춤형 교육으로 확대될 필요가 있다고 강조했다.특히 광교1동 경로당협회 회원들과 교육 과정에 함께 참여해 고령층이 프로그램을 이용할 때 겪을 수 있는 이동과 시설 이용상의 불편, 교육 난이도, 안전관리 여건 등을 살폈다.이 부위원장은 “해양사고는 예고 없이 발생하기 때문에 이론 교육만으로는 실제 위기 상황에 대처하기 어렵다”며 “심폐소생술과 선박 기울기 체험 등 실습 중심의 교육이 어르신들의 안전의식을 높이고 위기 대응 능력을 키우는 데 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.이어 “경기해양안전체험관은 도민의 생명을 지키는 안전교육시설인 동시에 경기도의 바다와 항만, 해양문화자원을 알리는 중요한 공간”이라며 “문화체육관광위원회 차원에서도 고령층과 가족, 학생 등 다양한 계층이 참여할 수 있는 해양안전·문화관광 연계 프로그램이 안정적으로 운영될 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”고 밝혔다.한편, 경기도는 도민 단체를 대상으로 실습 중심의 해양안전교육과 문화탐방을 결합한 ‘Sea Safe-Tour’ 프로그램을 운영하고 있다. 이 사업은 안전교육을 관광 및 문화 체험과 자연스럽게 연계하여, 도민들의 해양안전 의식을 높이고 도내 해양문화자원에 대한 접근성을 넓히는 데 목적을 두고 있다.류정임 리포터