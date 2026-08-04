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“많이 덥죠? 양산 빌려 드립니다”…화성시, 시·구청에 ‘코리요 양산’ 비치

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정명근 시장 “시민의 안전보다 더 소중한 가치는 없어”


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화성시청 1층 로비에 설치된 코리요 양산과 대여기. 화성시 제공


연일 불볕더위가 기승을 부리고 있는 가운데 화성특례시가 시청과 구청에 코리요 양산과 양산 대여기를 설치했다.

시는 ▲화성시청 1층 로비 ▲병점구청 민원실 ▲동탄구청 민원실 총 3곳에서 양산을 무료로 빌려주고 있다며, 앞으로 4개 구청의 의견을 받아 유동 인구가 많은 주요 거점에 추가 설치해 나갈 예정이라고 밝혔다.

시민 누구나 양산 스마트 대여기에서 공유우산 플랫폼 ‘위브렐라’ 앱을 설치한 뒤 휴대전화로 QR코드를 스캔하면 ‘코리요 양산’을 무료로 대여할 수 있다.

대여한 양산은 최대 48시간까지 이용할 수 있으며, 대여기가 설치된 장소라면 어디에서나 반납이 가능하다. 시는 원활한 회수를 위해 대여 후 48시간이 지나면 하루 500원의 페널티를 주고 13일 이상 미반납 시에는 분실금 1만 원을 부과할 예정이다.

양산을 쓸 경우 체감온도를 3℃에서 10℃가량 낮추는 효과가 있고 햇빛에 직접 노출될 때보다 머리 표면 온도가 최대 28°C까지 낮게 유지된다. 땀 발생량도 약 20% 줄어 탈수 예방에 도움이 된다.

정명근 시장은 “재난으로부터 시민의 건강과 안전을 지켜내는 것보다 소중한 행정의 가치는 없다”며, “코리요 양산 대여와 같은 생활밀착형 대책부터 응급 구호 체계까지 모든 행정력을 동원해 단 한 순간의 방심도 없이 시민 안전을 철저히 지키겠다”고 강조했다.

안승순 기자
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