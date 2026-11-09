국립목포대, ‘2026년 호남조경대전’ 개최…호남 8개 대학 조경인 한자리에

호남권 8개 대학 졸업작품 한자리 연합 전개… 우수작 시상·초청강연

한국조경학회 호남지회 주최·목포대 주관…12~14일 70주년 기념관서



‘2026년 호남조경대전’ 홍보 포스터. (목포대 제공)

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호남 지역 조경 분야 청년 인재들의 창의적인 작품과 교육 성과를 한눈에 둘러볼 수 있는 대규모 전시 행사가 국립목포대학교에서 열린다.목포대 조경학과는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 대학 내 70주년 기념관 정상묵홀과 박물관 제1전시실에서 ‘2026년 호남조경대전’을 개최한다고 9일 밝혔다.(사)한국조경학회 호남지회가 주최하고 목포대 조경학과가 주관하는 이번 행사에는 목포대를 비롯해 순천대, 동신대, 우석대, 원광대, 전남대, 전북대, 호남대 등 호남권 8개 대학 조경 관련 학과가 대거 참여한다.호남조경대전은 전남광주·전북 지역 대학 조경학과 학생들의 졸업작품을 한자리에 모아 전시하고 우수작품을 시상하는 호남 조경계의 대표적인 학술·교류 행사다.지역 조경교육의 질적 향상과 대학 간 교류 활성화, 미래 조경 인재 양성을 목표로 각 대학이 번갈아 개최해 오고 있으며, 지난해 순천대에 이어 올해는 목포대가 주최를 맡았다.행사 첫날인 12일 오후 2시 70주년 기념관에서 열리는 1부 행사에서는 개회식과 공로패 수여, 우수작품 시상식에 이어 안승홍 한경대학교 교수의 초청 강연이 진행된다.이어 오후 3시 15분부터 박물관 제1전시실에서 펼쳐지는 2부 행사에서는 참여 대학 학생들이 출품작을 작품당 3분씩 직접 발표하는 시간이 마련된다. 작품 전시는 14일까지 이어지며 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 이번 행사는 (사)한국정원조경연합회를 비롯해 지역 조경 관련 기관과 업체들이 후원한다.이창훈 목포대 조경학과장은 “호남조경대전은 호남 조경교육의 현재를 한눈에 살펴보고 미래를 이끌어 갈 학생들이 서로의 작품을 통해 배우며 교류하는 뜻깊은 자리”라며 “목포대가 개최 대학으로서 호남권 조경학과 간 협력의 구심점 역할을 하고, 학생들이 조경 전문가로 성장하는 데 든든한 디딤돌이 되도록 행사를 알차게 준비하겠다”고 말했다.임형주 기자