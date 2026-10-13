‘관객이 후원자로’…경기아트센터, 상주 예술단체 크라우드펀딩 2,573만 원 모금

경기아트센터는 ‘2026년 경기도 공연장 상주단체 육성지원사업’의 하나로 추진한 크라우드펀딩을 통해 총 2,573만 원을 모금했다고 13일 밝혔다. 4개 예술단체의 5개 공연 프로젝트가 참여했으며, 프로젝트별 목표 달성률은 평균 100%를 기록했다.
모금은 크라우드펀딩 플랫폼 ‘컬처모아’를 통해 진행됐으며, 후원 금액에 따라 공연 관람권과 기념 굿즈 등을 제공했다. 총 186명의 후원자가 참여해 541개의 리워드를 구매했다.
참여 프로젝트는 최소빈 발레단의 ‘2026 Tango in Yongin ＆ 신데렐라’, 얘기씨어터 컴퍼니의 ‘우정만리 제2부-부치지 못한 편지’와 ‘살아남은 자, 이스메네’, 입과손 스튜디오의 ‘두 제비 이야기’, 바싸르 오케스트라의 ‘온 가족이 즐기는 Family on stage’ 등 5개다. 발레와 연극, 음악 등 다양한 장르의 공연이 관객의 후원을 받았다.
입과손 스튜디오의 ‘두 제비 이야기’가 목표 달성률 112%를 기록했고 얘기씨어터 컴퍼니의 ‘우정만리 제2부-부치지 못한 편지’와 ‘살아남은 자, 이스메네’도 각각 101%, 102%로 뒤를 이었다.
경기아트센터 김상회 사장은 “관객들의 관심과 참여가 예술단체에 대한 실질적인 후원으로 이어졌다”며 “앞으로도 공연장과 예술단체의 협력을 바탕으로 창작활동과 안정적인 운영을 뒷받침할 다양한 지원 방안을 모색하겠다”고 말했다.
안승순 기자
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