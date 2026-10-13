경과원-광교·판교 7개 건물 입주기업, 외국인 이웃에 겨울외투 나눔



경과원 제공

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경기도경제과학진흥원(경과원)과 광교·판교테크노밸리 7개 입주기업 및 유관기관이 ‘제9회 첫겨울 나눌래옷’ 사업에 동참한다.첫겨울 나눌래옷은 한국의 추운 겨울에 익숙하지 않은 외국인 노동자와 유학생, 다문화가정 등에 겨울외투를 전달하는 프로젝트다.경과원은 입주기업과 유관기관 임직원들이 손쉽게 기부에 참여할 수 있도록 광교·판교테크노밸리 내 7개 건물 1층 로비에 수거함을 설치하고, 점퍼·코트·패딩 등 겨울외투를 모으고 있다.광교에서는 경과원 광교사무소, 경기바이오센터, 경기R＆DB센터, 광교비즈니스센터 등 4개 건물이 참여하고 판교에서는 글로벌R＆D센터, 경기창조경제혁신센터, 스타트업캠퍼스 등 3개 건물에서 나눔이 진행된다.수거된 외투는 전문 세탁과 분류 과정을 거쳐 ‘첫겨울 나눌래옷’ 온라인 플랫폼에 등록돼 외투가 필요한 외국인이 플랫폼에서 원하는 옷을 신청하면 택배를 통해 전달되는 방식이다.‘첫겨울 나눌래옷’은 지난 8년간 외국인 이웃 약 2만 6,000명에게 겨울외투 7만여 벌을 전달했다.이소연 경과원 테크노밸리혁신단장은 “광교·판교테크노밸리 입주기업과 임직원들의 따뜻한 마음이 모여 한국의 추운 겨울을 처음 맞는 외국인 이웃들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 입주기업과 함께 지역사회에 온기를 전하고 나눔의 가치를 확산하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.안승순 기자