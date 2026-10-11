하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

외국인 인기 힘입어 500만명 돌파

폭포 앞 카페 누적 매출 61억 기록



방문객들이 카페폭포 옆 데크에서 홍제폭포를 바라보고 있는 모습.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 홍제폭포﻿ 누적 방문객이 500만명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 2023년 4월 개장한 홍제폭포는 지난 6일 기준 누적 방문객 500만명을 기록했다. 하루 평균 3900명이 홍제폭포를 찾은 셈이다.일상 가까이에서 시원한 물줄기와 물소리를 즐길 수 있는 홍제폭포는 폭포 앞에 앉아 풍경을 바라보는 ‘폭포멍’으로 높은 호응을 받았다. 카페폭포의 공식 인스타그램 계정 ‘cafe.pokpo’(카페.폭포) 팔로워는 1만명을 넘겼고, 동남아와 유럽, 남미 등 여러 지역의 관광객들도 발길이 이어지고 있다.구에서 운영하는 홍제폭포 앞 카페폭포는 누적 매출 61억원을 기록하며 방문객 증가의 효과를 톡톡히 누렸다. 카페폭포를 포함해 카페복합문화센터, 카페안산, 천연황토카페 총 4곳의 누적 매출은 70억원을 돌파했다. 구는 카페 운영으로 얻은 수익을 장학금 지급 등 서대문의 인재들을 지원하는 데 활용하고 있다.박운기 구청장은 “홍제폭포는 일상 속 쉼터이자 관광객에게는 서대문구를 만나는 장소”라며 “이곳에 모인 발길이 학생들의 배움을 돕는 힘으로 이어진다는 데 더 큰 의미가 있다”고 밝혔다.이범수 기자