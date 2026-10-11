서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 ‘달빛야장’ 6곳 상생협약…주민·상인이 상생

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

외인관광객, 올 1~8월 서울서 7조 썼다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

문화발전부터 경영혁신까지…강동문화재단, 행정안전부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, 달빛 아래 전통시장 6곳 릴레이 야

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

외국인 인기 힘입어 500만명 돌파
폭포 앞 카페 누적 매출 61억 기록


  •
방문객들이 카페폭포 옆 데크에서 홍제폭포를 바라보고 있는 모습.
서대문구 제공


서울 서대문구는 홍제폭포﻿ 누적 방문객이 500만명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 2023년 4월 개장한 홍제폭포는 지난 6일 기준 누적 방문객 500만명을 기록했다. 하루 평균 3900명이 홍제폭포를 찾은 셈이다.

일상 가까이에서 시원한 물줄기와 물소리를 즐길 수 있는 홍제폭포는 폭포 앞에 앉아 풍경을 바라보는 ‘폭포멍’으로 높은 호응을 받았다. 카페폭포의 공식 인스타그램 계정 ‘cafe.pokpo’(카페.폭포) 팔로워는 1만명을 넘겼고, 동남아와 유럽, 남미 등 여러 지역의 관광객들도 발길이 이어지고 있다.

구에서 운영하는 홍제폭포 앞 카페폭포는 누적 매출 61억원을 기록하며 방문객 증가의 효과를 톡톡히 누렸다. 카페폭포를 포함해 카페복합문화센터, 카페안산, 천연황토카페 총 4곳의 누적 매출은 70억원을 돌파했다. 구는 카페 운영으로 얻은 수익을 장학금 지급 등 서대문의 인재들을 지원하는 데 활용하고 있다.

박운기 구청장은 “홍제폭포는 일상 속 쉼터이자 관광객에게는 서대문구를 만나는 장소”라며 “이곳에 모인 발길이 학생들의 배움을 돕는 힘으로 이어진다는 데 더 큰 의미가 있다”고 밝혔다.


이범수 기자
2026-10-12 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지방정부·중앙당 잇는 ‘가교’… 막힌 현안 풀겠다

민주당 전국기초단체장協 대표로 선출된 이승로 성북구청장

박운기 구청장 ‘경청의 100일’… 주민 1226명

현장 289회 찾아 서대문 현안 청취

재건축은 당기고 청년정책 현실로… 민선 9기 서초의

AI 등 신성장정책 방향 구체화 전성수 청장 “주민소통 최우선”

현수막 한 장에서 시작된 ‘소확행’…정창수 강북구청

민선 9기 취임 100일 성과 공개

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr