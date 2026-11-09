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울산시, ‘해상풍력·수소·AX’ 미래 산업 잰걸음

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3.5GW 부유식 해상풍력 ‘공급망 협의체’ 구성… 지역기업 참여 확대


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김상욱 울산시장이 지난 5일 중국의 대표적인 풍력기업인 밍양그룹 본사에서 경영진과 해상풍력 발전등 에너지 기술협력 방안을 논의 하고 있다. 울산시 제공


울산시가 부유식 해상풍력과 친환경(그린)수소, 인공지능 전환(AX)을 중심으로 한 미래 산업 후속 과제 추진에 본격 나선다.

울산시는 지난 5일부터 8일까지 중국 광둥성 중산(中山)시, 양장(陽江)시, 선전(深圳)시 등을 방문, 부유식 해상풍력 발전 및 도심 자율주행 운영 현황 등을 점검하고 이를 지역 정책과 연계할 구체적인 방안을 마련했다고 9일 밝혔다.

이번 현장 조사를 바탕으로 시는 ‘동북아 에너지 물류거점(허브)’과 ‘도심 인공지능 전환 연결거점(AX NEXUS) 울산’ 등 기존 핵심 정책의 외연을 확장한다는 방침이다.

우선 시는 지난 5~6일 밍양그룹 초청으로 중산시와 양장시를 방문해 부유식 해상풍력 발전단지 및 생산기지를 살펴보고, 양 도시 시장단과 해상풍력 육성 방안을 논의했다. 이를 토대로 ‘지역기업 공급망 협의체’를 만들어 울산 앞바다에 조성되는 3.5GW 규모 부유식 해상풍력 사업의 수요를 공유하고, 조선·해양플랜트 등 지역 기업들의 기술을 연결해 사업 참여 기회를 대폭 넓히겠다는 구상이다.

부유식 해상풍력과 그린수소를 동북아 에너지 허브의 핵심 축으로 삼고, 도심·육해상·발전 등 전방위로 수소 활용을 확대해 산업 생태계를 고도화할 계획이다. 차세대 수전해 및 연료전지 핵심장비 제조 기반도 한곳에 모인다. 현대차의 신규 공장 설립에 발맞춰, 차세대 수소연료전지 및 수전해 기술의 연구·실증부터 핵심 장비 제조까지 아우르는 통합 거점을 조성한다.

아울러 선전시의 자율주행 상용화와 무인 공장(다크팩토리) 사례를 벤치마킹해 울산에 ‘도심 및 산업 인공지능 전환 연결거점(AX 넥서스)’을 구축한다. 이를 바탕으로 미래 모빌리티 서비스를 고도화하고, 지역 주력인 중후장대 산업 현장에 ‘헤비듀티 인공지능(Heavy-Duty AI)’을 도입해 생산성을 혁신할 계획이다.

김상욱 울산시장은 “해상풍력을 지역 주력·수소 산업과 연계해 신성장 동력으로 육성하고, 선전의 자율주행 및 인공지능 혁신 사례를 울산 산업 현장과 도심에 적극 접목하겠다”고 밝혔다.

울산 조원일 기자
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