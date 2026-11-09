울산시, ‘해상풍력·수소·AX’ 미래 산업 잰걸음

3.5GW 부유식 해상풍력 ‘공급망 협의체’ 구성… 지역기업 참여 확대



김상욱 울산시장이 지난 5일 중국의 대표적인 풍력기업인 밍양그룹 본사에서 경영진과 해상풍력 발전등 에너지 기술협력 방안을 논의 하고 있다. 울산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 부유식 해상풍력과 친환경(그린)수소, 인공지능 전환(AX)을 중심으로 한 미래 산업 후속 과제 추진에 본격 나선다.울산시는 지난 5일부터 8일까지 중국 광둥성 중산(中山)시, 양장(陽江)시, 선전(深圳)시 등을 방문, 부유식 해상풍력 발전 및 도심 자율주행 운영 현황 등을 점검하고 이를 지역 정책과 연계할 구체적인 방안을 마련했다고 9일 밝혔다.이번 현장 조사를 바탕으로 시는 ‘동북아 에너지 물류거점(허브)’과 ‘도심 인공지능 전환 연결거점(AX NEXUS) 울산’ 등 기존 핵심 정책의 외연을 확장한다는 방침이다.우선 시는 지난 5~6일 밍양그룹 초청으로 중산시와 양장시를 방문해 부유식 해상풍력 발전단지 및 생산기지를 살펴보고, 양 도시 시장단과 해상풍력 육성 방안을 논의했다. 이를 토대로 ‘지역기업 공급망 협의체’를 만들어 울산 앞바다에 조성되는 3.5GW 규모 부유식 해상풍력 사업의 수요를 공유하고, 조선·해양플랜트 등 지역 기업들의 기술을 연결해 사업 참여 기회를 대폭 넓히겠다는 구상이다.부유식 해상풍력과 그린수소를 동북아 에너지 허브의 핵심 축으로 삼고, 도심·육해상·발전 등 전방위로 수소 활용을 확대해 산업 생태계를 고도화할 계획이다. 차세대 수전해 및 연료전지 핵심장비 제조 기반도 한곳에 모인다. 현대차의 신규 공장 설립에 발맞춰, 차세대 수소연료전지 및 수전해 기술의 연구·실증부터 핵심 장비 제조까지 아우르는 통합 거점을 조성한다.아울러 선전시의 자율주행 상용화와 무인 공장(다크팩토리) 사례를 벤치마킹해 울산에 ‘도심 및 산업 인공지능 전환 연결거점(AX 넥서스)’을 구축한다. 이를 바탕으로 미래 모빌리티 서비스를 고도화하고, 지역 주력인 중후장대 산업 현장에 ‘헤비듀티 인공지능(Heavy-Duty AI)’을 도입해 생산성을 혁신할 계획이다.김상욱 울산시장은 “해상풍력을 지역 주력·수소 산업과 연계해 신성장 동력으로 육성하고, 선전의 자율주행 및 인공지능 혁신 사례를 울산 산업 현장과 도심에 적극 접목하겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자