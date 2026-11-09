서대문구, 배달의민족과 손잡고 다회용기 사용 확대



지난 6일 서울 서대문구청에서 열린 ‘다회용기 쓰는 서대문구 배달문화 조성’ 업무협약식에서 박운기(가운데) 서대문구청장과 참여 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 서대문구 제공

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서울 서대문구는 배달의민족 운영사인 우아한형제들, 지역 대학 등과 손잡고 다회용기 배달 서비스 확대에 나선다고 9일 밝혔다.구는 6일 우아한형제들, 다회용기 서비스업체 잇그린, 명지대·연세대·이화여대, 한국외식업중앙회 서대문구지회 등 6개 기관과 업무협약을 맺었다. 배달음식 주문부터 다회용기 공급·반납·회수·세척까지 이어지는 체계를 구축하고 음식점과 소비자의 참여를 늘리기 위해서다.협약에 따라 우아한형제들은 배달의민족 애플리케이션(앱)을 통한 다회용기 주문 활성화와 홍보를 지원한다. 잇그린은 용기 공급과 회수, 세척을 맡는다. 참여 대학들은 교내와 기숙사에서 다회용기 이용을 안내하고 지역 음식점의 참여도 독려한다.특히 명지대·연세대·이화여대 기숙사에 전용 반납함을 설치해 학생들의 이용 편의를 높인다. 잇그린은 하루 한 차례 용기를 회수한다. 배달의민족 앱에서 다회용기를 선택해 주문하면 식사 후 별도 세척 없이 큐알코드로 반납을 신청할 수 있다.구는 2027년 음식점에 다회용기 사용 지원금을 지급하고 소비자에게 할인쿠폰을 제공하는 방안도 추진한다.박운기 구청장은 “탄소중립은 거창한 구호보다 일상에서 실천할 수 있는 변화를 만드는 것이 중요하다”며 “다회용기 선택이 자연스러운 생활문화로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.이범수 기자