울산시, 15만 달러 규모 ‘아마존 코리아 커뮤니티 펀드’ 유치



울산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시는 세계적인 정보기술(IT) 대기업 아마존이 지난해 인천에서 시작한 지역사회 공익사업 지원 기금인 ‘아마존 코리아 커뮤니티 펀드’를 올해 울산으로 확대 운영한다고 9일 밝혔다.올해 지원 규모는 총 15만달러(약 2억원)다. 울산과 인천 지역의 학교, 대학, 비영리단체, 도서관 등(영리 기업 제외)이 추진하는 다양한 지역사회 문제 해결 사업을 지원할 예정이다.주요 지원 분야는 교육, 과학기술, 디지털 역량, 환경 지속가능성, 지역사회 복지 등이다.특히 올해는 인공지능과 클라우드 기술을 활용해 실제 지역사회 문제를 해결하는 학생 주도 사업인 ‘디지털 혁신 분야’가 새롭게 신설됐다.이를 통해 울산 지역 학생과 주민들이 직접 체감하고 참여할 수 있는 디지털 혁신 생태계 기반이 마련될 것으로 기대된다.해당 기금은 지역사회 참여 플랫폼인 ‘체인지엑스(ChangeX)’를 통해 운영된다. 지원 방식은 지역 단체가 직접 구상한 사업을 실행하는 ‘자유 공모 지원(Open Grants)’과 타 지역에서 효과가 입증된 사업을 지역에 도입하는 ‘검증된 사업 도입 지원(Proven Idea Grants)’ 등 두 가지 형태로 나뉜다.올해 공모사업 신청은 11월 9일부터 내년 1월 18일까지 진행되며, 최종 선정 결과는 내년 3월 2일에 발표될 예정이다.울산시는 이번 공모사업을 구·군과 교육청 등 관계기관에 안내하고, 지역 기관과 단체가 적극적으로 참여할 수 있도록 홍보에 나설 계획이다.울산시 관계자는 “이번 ‘아마존 코리아 커뮤니티 펀드’의 울산 확대는 인공지능 전환을 위한 민관 상생 협력의 좋은 사례”라며 “시민들이 인공지능 전환이 가져올 새로운 기회에 참여하고 그 성과를 체감할 수 있도록 적극적으로 알리고 지원하겠다”라고 말했다.울산 조원일 기자