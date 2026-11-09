울산광역시사 통사편, 25년 만에 전면 재발간

2002년 첫 발간 이후 역사적 성과 및 지역 변화상 반영해 3권 집대성



울산역사연구소 제공

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울산의 선사시대부터 근현대사까지 아우르는 ‘울산광역시사(市史)’가 25년 만에 새롭게 발간됐다.울산시는 지난 2002년 울산광역시 출범 5주년을 기념해 발간됐던 울산시사를 전면 수정·보완해 통사(通史)편 3권으로 재발간했다고 9일 밝혔다.김상욱 울산시장은 발간사를 통해 “이번 울산시사 발간을 통해 역사·문화도시로서 울산의 위상을 높이고 정체성을 더욱 확고히 다질 수 있을 것”이라며 “미래 세대에게 역사를 체계적으로 전달하고 지역 공동체의 자긍심을 고양하는 자료로 활용되길 기대한다”고 전했다.이번 통사편은 대학교수와 역사학자 등 각 분야 전문가들이 집필진으로 대거 참여했다. 특히 학계 내 이견(異見)이 존재하는 역사적 사실에 대해서는 심포지엄과 토론회 등 공론화 과정을 거쳐 철저한 객관적 검증을 마쳤다.각 권별 책임 집필은 해당 시대의 권위자들이 맡았다. 1권 ‘선사·고대~고려 편’은 고고학 전공자인 김영민 전 울산대 박물관 학예연구실장이 맡아 반구천 암각화를 비롯한 지역 유적과 유물의 특징, 시대별 대응을 담아냈다.2권 ‘조선 편’은 조선 후기 및 한일관계사 전문가인 양흥숙 부산대 교수가 관방시설과 왜관을 통한 대일교류, 호적대장을 활용한 항왜(降倭)의 존재 등을 심도 있게 다뤘다.3권 ‘근·현대 편’은 한국공공역사협회장인 허영란 울산대 교수가 일제강점기 항일운동, 1962년 공업센터 지정 이후의 발전상, 생태하천으로 변모한 태화강 등 굵직한 근현대 변화상을 짚었다.울산시사 발간을 주도한 울산연구원 울산역사연구소는 이번 통사편에 이어 내년에는 울산의 역사를 특정 테마별로 심층 분석한 ‘주제사’를 발간할 계획이다.울산역사연구소 관계자는 “자치단체의 역사서가 향후 총 25권의 방대한 분량으로 기획·발간되는 것은 전국적으로도 매우 드문 일”이라며 “오늘의 울산을 있게 한 다양한 역사를 심층적으로 담아낼 예정이므로 향후 학술 연구에도 큰 보탬이 될 것”이라고 설명했다.한편, 새롭게 발간된 울산시사 통사편은 오는 10일부터 30일까지 울산연구원 누리집을 통해 신청하는 시민을 대상으로 선착순 300부에 한해 우편(무료)으로 배부된다.아울러 10일부터 울산시와 울산연구원 누리집을 통해 누구나 온라인으로 열람할 수 있다.울산 조원일 기자