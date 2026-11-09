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“출산축하 베이비샤워, 송파구에서 해드립니다”

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2000가구 대상 송파사랑상품권, 마데카솔 등 지급


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서울 송파구가 출산가구에 지원하는 송파 베이비샤워 선물 파우치.
송파구 제공


서울 송파구는 올 하반기 출생아 가정 2000가구를 대상으로 출산축하용품을 지원하는 ‘송파베이비샤워’를 새롭게 개편해 시행한다고 9일 밝혔다.

베이비샤워는 아이를 낳기 전 미리 지인을 초청해 출산 축하를 받는 것을 뜻한다. 구는 추가경정예산으로 사업비를 확보해 아기의 탄생을 축하하고 출산 가정을 응원하기 위해 1가정당 3만원 상당의 송파사랑상품권을 지급한다. 송파사랑상품권은 ‘서울페이플러스’ 앱을 통해 관내 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있고, 필요에 맞는 출산용품을 구입할 수 있어 초기 양육비용 부담 완화와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

또 동국제약으로부터 산모와 아기 건강관리를 위해 ▲마데카솔 연고 ▲굿잠 스팀안대 ▲마데카 메디패치 등 3종을 후원 받아 출산 가정에 실질적인 도움이 되도록 양육 지원을 강화했다.

서강석 구청장은 “새로운 생명의 탄생을 맞이한 가정에 진심으로 축하의 인사를 전한다”며 “출산과 양육이 어느 때보다 중요한 지금, 구의 세심한 정책과 민간기업과의 협력 등으로 아이 키우기 좋은 송파를 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
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