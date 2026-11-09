서울Pn

검색

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

달리고 썰매 밀고…잠실한강공원서 ‘한강 짐런’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

한강 짐런 포스터. 서울시 제공


서울시는 오는 21~22일 잠실한강공원 수영장과 헬스장 일대에서 달리기와 근력 운동을 결합한 ‘한강 짐런(GYM RUN)’을 개최한다고 9일 밝혔다.

짐런은 달리기와 헬스장 운동을 번갈아 수행하는 복합 운동이다. 이번 행사는 기록에 도전하는 ‘한강 짐런’과 자신의 체력에 맞춰 즐기는 ‘쉬엄쉬엄 짐런’으로 나뉜다.

한강 짐런은 잠실 자연학습장과 야외수영장 일대 약 1㎞를 달린 뒤 헬스장에서 썰매 밀기, 로프 당기기 등 근력 운동을 하는 과정을 6차례 반복한다. 평균 소요 시간은 50분으로 개인별 기록을 측정한다. 쉬엄쉬엄 짐런은 500m 달리기와 기구 운동을 4차례 반복하며, 기록 측정 없이 약 30분간 진행된다.

참가자는 오는 18일까지 이벤터스 누리집에서 선착순 모집한다. 프로그램별 200명씩 총 400명이다. 행사장에서는 최신 헬스기구 체험과 전문 코칭, K팝 댄스 공연, DJ 라이브 등 부대행사도 열린다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “남녀노소 누구나 건강한 즐거움을 나누는 특별한 주말이 되길 바란다”며 “한강공원에서 다양한 웰니스 프로그램을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.


김소희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr