달리고 썰매 밀고…잠실한강공원서 ‘한강 짐런’ 개최



한강 짐런 포스터. 서울시 제공

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서울시는 오는 21~22일 잠실한강공원 수영장과 헬스장 일대에서 달리기와 근력 운동을 결합한 ‘한강 짐런(GYM RUN)’을 개최한다고 9일 밝혔다.짐런은 달리기와 헬스장 운동을 번갈아 수행하는 복합 운동이다. 이번 행사는 기록에 도전하는 ‘한강 짐런’과 자신의 체력에 맞춰 즐기는 ‘쉬엄쉬엄 짐런’으로 나뉜다.한강 짐런은 잠실 자연학습장과 야외수영장 일대 약 1㎞를 달린 뒤 헬스장에서 썰매 밀기, 로프 당기기 등 근력 운동을 하는 과정을 6차례 반복한다. 평균 소요 시간은 50분으로 개인별 기록을 측정한다. 쉬엄쉬엄 짐런은 500m 달리기와 기구 운동을 4차례 반복하며, 기록 측정 없이 약 30분간 진행된다.참가자는 오는 18일까지 이벤터스 누리집에서 선착순 모집한다. 프로그램별 200명씩 총 400명이다. 행사장에서는 최신 헬스기구 체험과 전문 코칭, K팝 댄스 공연, DJ 라이브 등 부대행사도 열린다.박진영 서울시 미래한강본부장은 “남녀노소 누구나 건강한 즐거움을 나누는 특별한 주말이 되길 바란다”며 “한강공원에서 다양한 웰니스 프로그램을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.김소희 기자