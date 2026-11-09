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수능 끝나면 공연 볼까…서울어텀페스타에서 만나는 예술

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서울문화재단은 오는 19일 대학수학능력시험(수능)을 치르는 수험생 등을 위해 ‘2026 서울어텀페스타’ 공연 관람 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.


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서울어텀페스타
서울어텀페스타 포스터
서울시 제공


서울어텀페스타 참가작 공연의 실물 티켓을 소지하면 대학로극장 쿼드에서 열리는 연극 ‘화염’과 ‘서안화차’ 예매할 때 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 공연 당일 현장에서 서울어텀페스타 참가작 실물 티켓을 제시하면 선착순 20명에게는 파이롯트 만년필을 증정한다. 대학 생활을 앞둔 수험생에게 특별한 선물을 제공한다는 취지다.

서울시 청년들의 문화생활을 지원하는 ‘서울청년문화패스’와 연계한 행사도 수능 이튿날인 20일부터 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 진행된다. 서울청년문화패스 가입자 중 본인이 수험생이거나 주변에 수능을 본 가족·친구·지인이 있다면 사연과 함께 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 공연 관람권을 증정한다.

공연을 즐긴 뒤 음식점도 할인받아 이용할 수 있다. 이달 서울어텀페스타 참여 공연의 관람일 전후 7일 이내에 해당하는 티켓을 제시하면 대학로 상인회 참여 음식점에서 식사 금액의 5%를 할인받을 수 있다.


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서울어텀페스타 이벤트
서울어텀페스타·대학로 극장 쿼드 이벤트
서울시 제공


9월 18일 개막한 2026 서울어텀페스타는 오는 29일까지 73일간 이어지는 서울 대표 공연예술 축제다. ‘서울의 가을, 도시가 예술이 되다’라는 슬로건 아래, 서울 곳곳에서 참가작 245건과 축제 및 공연 등 총 558개 세부 프로그램이 진행되고 있다.

서울문화재단 대학로센터 1층에는 ‘서울어텀페스타 통합정보센터’가 29일까지 운영된다. 공연과 축제 정보부터 현장 참여 이벤트와 공연 연계 프로그램 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 특히 매일 다른 ‘오늘의 배우’가 방문객을 맞이해 공연을 직접 소개하고 관람 취향에 맞는 프로그램을 안내한다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 “수능을 마친 청소년들이 그동안의 고된 입시 여정을 마무리하며, 공연예술로 새로운 즐거움과 영감을 얻는 시간이 되길 바란다”며 “서울어텀페스타가 예술가와 시민을 잇는 잇고 서울 곳곳에 공연예술을 즐기는 문화가 확산하는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.

김주연 기자
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