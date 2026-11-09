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장흥군, 어촌뉴딜 3.0 공모사업 최종 선정 ‘388억원’ 확보

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회진항 288억원, 동두항 100억원 선정
낙후된 어촌·어항 시설 현대화, 정주여건 개선 박차


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회진항



어촌뉴딜 사업 조감도


전남광주 장흥군이 해양수산부 주관 ‘어촌뉴딜 3.0 공모사업’에 회진항과 동두항이 최종 선정돼 총사업비 388억원을 확보하는 쾌거를 거뒀다. 회진항은 어촌경제도약형(288억원), 동두항은 어촌회복형(100억원)에 각각 선정됐다.

어촌뉴딜3.0 사업은 낙후된 어촌·어항의 생활기반시설을 현대화하고 정주여건을 개선해 지역의 경제적 활력을 높이기 위한 해양수산부의 역점 공모사업이다. 사업 특성에 따라 어촌경제도약형과 어촌회복형으로 나뉘어 추진된다.

회진항은 △스마트 선박수리센터 △수산물 판매장 △해조류 융복합센터 △바다누림 컴플렉스 등 어업 기반시설과 해양레저·관광 인프라를 확충해 수산업과 관광이 어우러지는 해양경제 거점으로 조성할 계획이다. 특히 민간투자와 연계해 새로운 청년 일자리와 소득 창출에도 힘을 보탤 것으로 기대된다.

동두항은 △수산물 로컬 거점과 △임대주택 △태양광 시설 △어항 정비 등을 추진해 주민들의 생활환경을 개선하고 지속 가능한 어촌 정주 기반을 마련할 예정이다.

사순문 장흥군수는 “이번 공모사업 선정은 장흥 바다의 무한한 가능성과 미래 가치를 확인한 뜻깊은 성과”라며 “회진항은 어촌경제를 이끄는 새로운 성장거점으로, 동두항은 주민들의 삶이 더욱 풍요로워지는 활력 있는 어촌으로 만들어 장흥의 새로운 해양시대를 열어가겠다”고 밝혔다.

장흥 최종필 기자
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