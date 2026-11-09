“지구 함께 지켜요”… 강남 그린토크 콘서트

우리가 몰랐던 지구 사용법 주제로 강연



서울 강남구 제공

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서울 강남구는 12일 오후 5시 30분 구청 본관 1층 로비에서 ‘2026 강남 그린 토크콘서트’를 연다고 9일 밝혔다. 환경 전문가의 이야기와 음악을 함께 즐기며 기후위기를 이해하고 생활 속 탄소중립 실천을 생각해보는 자리다.토크 콘서트 주제는 ‘우리가 몰랐던 지구 사용법’이다. 개그맨 이정수가 진행을 맡고 방송인·환경운동가 타일러 라쉬, 극지 동물의 행동생태를 연구하는 이원영 박사, 대기과학자이자 전 국립기상과학원장인 조천호 박사가 무대에 오른다.세 명의 패널은 기후위기가 우리 삶과 생태계에 미치는 영향을 각자의 시선으로 풀어낸다. 극지 생태계의 변화부터 기후변화 대응, 일상에서 실천할 수 있는 탄소중립 방법까지 어렵게 느껴질 수 있는 환경 이야기를 쉽고 흥미롭게 전달할 예정이다.음악 공연도 함께한다. 아카펠라 그룹 다이아가 목소리만으로 만드는 하모니로 행사의 문을 연다. 환경 토크가 끝난 뒤에는 가수 서영은이 무대에 올라 공연을 선보인다. 참여를 원하는 주민은 행사 포스터에 있는 QR코드를 통해 사전 신청하면 된다.김현기 구청장은 “기후위기 대응은 거창한 구호보다 우리가 일상에서 할 수 있는 작은 실천에서 시작된다”며 “이번 토크콘서트가 환경문제를 쉽고 재미있게 이해하고 생활 속 실천으로 이어가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자