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여수시, COP31 현장에서 COP33 유치 활동 박차

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엑스포센터 시설·운영 상황 점검… 국제포럼 참석해 국제협력 모색
서영학 여수시장 등 여수시 참관단이 7일 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리는 튀르키예 안탈리아를 방문해 COP33 유치를 위한 홍보 활동을 하고 있다.


전남광주 여수시가 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치를 위한 국제 협력과 홍보 활동을 본격화했다.

서영학 여수시장 등 여수시 참관단은 7일 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리는 튀르키예 안탈리아를 방문해 COP31 개최 준비가 한창인 엑스포센터(EXPO CENTER)를 찾아 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사전 등록을 마치고, 행사장 시설과 운영 준비 상황을 살폈다.

이번 방문은 COP31 개최지 편의시설 등 공간 구성과 행사 운영 체계 등을 살펴보고 여수 개최 방안을 모색하기 위해 마련했다.

특히 이번 방문에서는 COP31 개최 장소인 엑스포센터가 기존 건물을 활용해 국제회의장으로 조성됐다는 점에 주목했다.

서 시장은 현지 시각으로 이날 열리는 개막식과 국가기후위기대응위원회 국제 포럼에 참석해 여수시의 기후 위기 대응 정책과 성과를 공유할 예정이다.

이어 이클레이(지속가능성을 위한 세계 지방정부 협의회(ICLEI), 일본 도쿄·스웨덴 말뫼 등 해외 지방정부 대표들과 기후 협력 방안을 논의하고 COP33 유치 활동을 이어갈 방침이다.

서 시장은 “COP31 개최 현장을 직접 방문해 사전 등록부터 행사장 시설과 운영 준비 상황까지 확인한 의미 있는 경험이 될 것”이라며 “세계 각국의 기후정책과 협력 동향을 면밀히 살피고, 여수의 강점인 해양·환경·산업 분야 역량을 국제사회에 알려 COP33 유치 기반을 다지겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
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