서울Pn

검색

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘꽃길 따라’ 서울 아레나 가자…도봉구, 중랑천 꽃잔디길 연장

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

꽃잔디 봄꽃길 1.2㎞ 연장


  •
서울 도봉구 중랑천 서울 아레나 앞 예상 조감도.
도봉구 제공


서울 도봉구는 중랑천 제방 꽃잔디 구간을 다음해 개관 예정인 K팝 전문 공연장 서울 아레나 방향으로 약 1.2㎞ 연장했다고 9일 밝혔다.

구는 지난해 9월 중랑천 새 단장 프로젝트의 일환으로 잡풀이 무성한 중랑천 제방 600m 구간(도봉구청 앞~세월교)을 정비하고 꽃잔디 12만 5000본을 심었다. 심어진 꽃잔디는 올해 4월 말 진분홍빛으로 만개해 주민들에게 큰 호응을 얻었다고 구는 설명했다.

이에 구는 한층 더 풍성한 경관을 선보이기 위해 기존 꽃잔디길을 서울 아레나 인근까지 1.2㎞ 연장해 꽃잔디 20만 본을 추가로 심었다. 이로써 다음해 봄 중랑천을 찾아 산책을 즐기는 주민들의 발걸음이 서울 아레나로 자연스럽게 이끌릴 전망이다.

김동욱 구청장은 “다음 봄에는 중랑천을 찾는 주민들에게 더욱 풍성한 봄꽃길을 선보일 수 있을 것으로 기대한다”며 “주민들이 즐겨 찾고 봄의 정취를 만끽할 수 있는 중랑천을 만들어 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr