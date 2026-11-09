전남광주특별시, 맥류 수급 안정 대책 나서

밀·동계조사료 전환 권장해 과잉생산·가격 하락 예방



장흥군 관산읍 보리밭.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 국내 맥류 과잉 재배로 가격이 폭락하면서 전남광주특별시가 맥류의 가격 하락과 수입 확대 우려에 대응해 국내 맥류 시장의 수급 안정 대책 마련에 나섰다.2026년 국내 맥류 재배면적은 4만 4258ha로 2025년의 3만 4306ha에 비해 9952ha가 늘면서 2025년 40kg 한 포대에 8만원에 이르던 쌀보리 시중 가격이 2026년 3만 4000여원으로 폭락했다.이에 전국 맥류 재배면적의 85%를 차지하는 전남광주특별시와 전북특별자치도는 ‘2027년산 맥류 재배 의향 조사’를 실시해 쌀보리 계약재배와 함께 밀·동계조사료 등의 작목 전환 유도에 들어갔다.조사 결과 2027년산 맥류 재배 의향 면적은 지난해 과잉 재배의 영향으로 전년보다 다소 감소할 것으로 예상되지만 여전히 평년 수준을 웃도는 것으로 나타났다.이에 따라 두 시도는 재배 의향 농가를 대상으로 한국농수산식품유통공사, 지역농협, 가공업체 등과의 계약을 통해 판로가 확보된 물량은 재배를 권장하고 비계약 재배는 자제하도록 지도할 방침이다.또 맥류 재배 농가를 대상으로 전략작물직불금 지원 대상인 밀이나 동계조사료 등 작목 전환을 유도할 계획이다.특히 지난해 맥류 재배면적이 크게 늘면서 공급 과잉으로 가격이 급락했고, 농가들이 판로 확보에 어려움을 겪었던 내용을 알리는 등 ‘2027년산 맥류 적정 생산 홍보·지도’도 본격 추진할 방침이다.정원진 식량산업과장은 “미국산·캐나다산 맥류와 맥아의 수입 관세 인하·철폐 등 시장 개방에 따른 저가 수입 물량 증가로 국내산 가격의 추가 하락도 우려된다”며 “맥류 수급 불균형 완화와 가격 하락을 최소화하기 위한 농가의 자율적 적정 생산과 전략작물 전환 참여가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.무안 류지홍 기자