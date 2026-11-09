성동구, 학교로 찾아가는 ‘1대1 진학상담’ 시작

12월 경일고등학교에서 시범 운영

성적, 희망 대학 고려한 전략 제시



유보화 성동구청장이 지난 9월 진행한 ‘학부모 간담회’에서 의견을 듣고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 ‘학교로 찾아가는 진학상담’ 프로그램을 마련하고 12월부터 시범 운영한다고 9일 밝혔다.학생들이 별도로 기관을 방문하지 않고도 학교에서 전문적인 진학 상담을 받을 수 있도록 기존 진학 컨설팅 서비스를 확대했다. 학생 개개인의 상황에 맞는 진학 정보를 제공해 실질적인 대입 준비를 돕고 상담의 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다.시범 운영은 12월 14일, 15일, 17일 총 3일간 경일고등학교에서 진행된다. 상담 대상은 해당 학교 3학년 재학생이다. 대학 정시 모집을 앞둔 학생들에게 1대1 맞춤형 진학 컨설팅을 제공한다.상담은 구청 입시 진학 상담 센터 소속 전문 컨설턴트가 맡는다. 개인별 성적과 지원 희망 대학 등을 종합적으로 분석해 정시 지원 전략을 세우고 적합한 지원 대학을 선택할 수 있도록 도움을 줄 계획이다.구는 시범 운영으로 학생들의 만족도와 학교 현장의 의견을 수렴하고 운영 과정에서 나타난 개선 사항을 보완할 계획이다. 이를 바탕으로 2027년부터 프로그램의 정식 운영을 추진해 학교 현장 중심의 맞춤형 진학 지원을 확대해 나간다.유보화 구청장은 “학생들이 필요한 진학 정보를 보다 쉽고 편리하게 얻을 수 있도록 학교 현장으로 상담 서비스를 확대했다며 “앞으로도 학생들이 원하는 진로와 진학 목표를 실현할 수 있도록 맞춤형 진학 프로그램을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자