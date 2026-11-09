한강 투신 소리 AI가 감지해 드론 출동…서울시 창의발표회 대상



오세훈 서울시장이 9일 서울시청 다목적홀에서 열린 2026 창의발표회에서 박수치고 있다. 2026.11.9 도준석 전문기자

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한강 투신 소리를 인공지능(AI)으로 감지해 드론으로 구조하는 서비스가 서울시 창의행정 대상을 받았다.서울시는 9일 시청 다목적홀에서 민선 9기 첫 창의발표회를 열고 직원 제안 699건 중 선정된 8건을 발표했다. ‘24시간 활력경제’와 ‘AI·빅데이터 행정혁신’을 주제로 열린 행사에는 오세훈 서울시장 등 300여 명이 참석했다.대상은 미래한강본부의 AI 수난사고 구조 서비스 ‘풍덩’에 돌아갔다. AI가 한강 투신 소리를 감지하면 드론이 출동해 구명튜브를 투하하는 시스템이다. 야간에는 탐조등으로 구조 활동을 지원한다.최우수상은 미래공간기획관의 ‘노들섬에서 골목까지, 서울의 밤을 잇다’가 받았다. 노들섬에 한강버스 정차를 추진하고 선내 음악 프로그램과 주변 야간상권을 연계해 골목상권을 활성화하는 구상이다.이 밖에도 24시간 편의점을 야간 관광 안내소로 활용하거나 은평한옥마을에 워케이션 공간을 조성하는 방안이 제시됐다. AI를 활용한 상수도 누수 탐사와 빅데이터 기반 복지 위기가구 발굴 등도 소개됐다.오 시장은 “업무가 과중한 상황에서도 직원들이 새로운 시도를 하고 아이디어를 다듬는 모습을 시민들이 직접 본다면 든든하게 느낄 것”이라며 “오늘 나온 아이디어를 잘 활용해 골목상권까지 온기가 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.김소희 기자