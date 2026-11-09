동대문구 3개 대학 학술포럼…대학·청년·지역사회가 만드는 서울

경희대·한국외대·서울시립대 총학생회 공동 주최

규격 외 농산물은 공동구매, 선별 부산물은 퇴비로

시립대 ‘그린온’이 제안한 ‘청량리 푸드 루프’ 대상



서울시립대학교 100주년기념관에서 지난 4일 열린 ‘2026 동대문구 3개 대학 학습포럼’에서 수상자들이 단체사진을 찍고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 4일 서울시립대학교 100주년기념관 국제회의장에서 ‘동대문구 3개 대학 학술포럼’을 개최했다고 9일 밝혔다.‘지속가능한 미래도시를 위한 청년의 이야기’를 주제로 경희대·한국외대·서울시립대 총학생회가 공동 주최하고 동대문구와 서울청년센터 동대문이 후원했다. 원용걸 서울시립대학교 총장의 개회사를 시작으로 최동민 구청장의 영상 축사가 이어졌다. 기조발제는 김병민 서울관광재단 대표이사가 맡아 ‘대학과 청년, 그리고 지역사회가 함께 만들어가는 G3 서울’을 주제로 서울이 글로벌 TOP3 도시로 도약하기 위한 핵심 경쟁력과 대학·청년·지역사회의 역할을 제시했다.예선을 통과한 6개 팀이 현안에 대한 분석과 정책 대안을 발표했다. 발표 주제는 ▲청년 범죄피해 회복 전달체계의 공백과 개선방안(나날, 경희대) ▲대학가의 시간적 의료 사막 해소방안(호스피탈리어, 경희대) ▲중랑천 활용과 ‘청년 도시실험실’을 통한 민주적 공공도시 조성(외지인, 한국외대) ▲청년의 시간적 제약과 공공 도시서비스의 시공간 접근성(영팀, 한국외대) ▲전통시장·유학생·청년 연계를 위한 로컬 상생 모델과 자치조례(정경주의보, 서울시립대) ▲전통시장 규격 외 농산물의 캠퍼스 순환(그린온, 서울시립대)이었다.심사 결과 대상은 서울시립대 ‘그린온’ 팀이 수상했으며 최우수상은 호스피탈리어(경희대)·영팀(한국외대), 우수상은 정경주의보(서울시립대)·외지인(한국외대)·나날(경희대)이 수상했다.대상을 받은 ‘그린온’ 팀은 자취 청년의 채소 섭취 부족과 전통시장의 규격 외 농산물 처리 문제를 연결한 ‘청량리 푸드 루프’를 제안했다. 학생이 사전 예약으로 농산물 꾸러미를 저렴하게 공동 구매하고, 선별 부산물은 교내 퇴비화·텃밭으로 연계하는 모델이다.이어진 패널 토론은 오채운 서울청년센터 동대문 센터장의 사회로, 장석원 경희대학교 산학협력단 기술혁신팀장, 신소미 서울광역청년센터 센터장, 김성환 모빌리티 이노베이션 스튜디오 뉴씬 대표, 3개 대학 총학생회장단이 참여했다.최 구청장은 “청년들이 지역의 현안을 직접 들여다보고 대안을 제안해준 점이 뜻깊다”며 “앞으로도 청년의 이야기에 귀 기울이고 소통하는 자리를 꾸준히 마련해 가겠다”고 말했다.유규상 기자