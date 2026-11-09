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김산 무안군수 “정부 지원 약속 명문화되면 군공항 이전 주민투표 하겠다”

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무안군 “군공항 이전 반대 아닌 원칙 준수”
광주 민간공항 우선 이전 등 3대 조건 제시
국방부·통합시·무안군 지원계획 이견 여전
통합시 “올해 내 주민투표 특별대책팀 지시”


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전남광주 무안군 청사 전경


광주 군공항의 무안 이전 논의와 관련해 김산 무안군수가 정부 차원의 지원 약속이 문서로 명확히 정리될 경우 주민투표를 실시하겠다는 입장을 밝혔다.

김산 무안군수는 9일 보도자료를 통해 “광주 군공항의 무안 이전을 위한 정부의 약속이 명문화된다면 주민투표로 군민의 뜻을 묻겠다”고 발표했다.

김 군수는 “군공항 이전을 무조건 반대하는 것이 아니라 군민과 약속한 행정 원칙을 지키는 것”이라며 “광주 반도체 클러스터 조성을 환영하며 무안 역시 반도체 거점으로 함께 성장하길 기대한다”고 말했다.

이어 “정부의 약속이 명문화되면 군민의 뜻을 충실히 반영해 무안의 새로운 100년을 열어갈 것”이라고 강조했다.

현재 무안군은 군공항 이전을 위한 3대 선결 조건으로 ▲광주 민간공항의 무안공항 우선 이전 ▲1조원 규모의 지역 지원 ▲국가 차원의 종합 인센티브 제공 등을 제시하고 있다.

앞서 국방부는 지난 8월 무안군 망운면 일대를 광주 군공항 이전 후보지로 최종 선정한 바 있다. 이후 국방부와 전남광주통합특별시, 무안군은 태스크포스(TF)를 구성해 이전 주변 지역에 대한 지원계획 등을 다각도로 논의 중이나, 세부 조건에서 이견을 조율하는 데 난항을 겪고 있다.

지원책 협의가 지연되면서 당초 10~11월 중 추진될 것으로 예상됐던 주민투표 일정은 아직 확정되지 않은 상태다.

이와 관련해 민형배 전남광주통합특별시장은 같은 날 열린 통합상황점검 회의에서 “올해 안에 주민투표가 실시될 수 있도록 전담 특별대책팀을 구성하라”고 지시했다.

임형주 기자
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