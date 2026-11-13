성남 시흥동에 LIG D＆A 연구단지 2028년 착공

준공 후 본사 이전…공공기여 1107억원 합의



성남시 수정구 시흥동에 들어서게 될 LIG D＆A의 방위산업 연구개발(R＆D) 단지 조감도

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경기 성남시 수정구 시흥동에 LIG D＆A의 방위산업 연구개발(R＆D) 단지가 들어선다. 성남시는 부지 용도지역 변경에 따른 공공기여로 약 1107억원을 받고, 연구단지 준공 후 본사도 이전받기로 했다고 13일 밝혔다.성남시는 엘아이지디펜스앤에어로스페이스㈜(LIG D＆A)와 이 같은 내용의 연구단지 조성 협약을 지난 9일 체결했다. 지난 3월 상호협력협약을 맺은 뒤 10월까지 진행한 도시계획 변경 사전협상 결과를 담았다. 사업 대상지는 시흥동 234 일대 6만381㎡다. 부지 용도지역을 변경해 연구단지를 조성하며, 2028년 중 착공할 예정이다.공공기여는 전체 사업부지의 26.2%인 1만 5820㎡에 해당하는 금액으로 정했다. 탁상감정 기준 약 1107억원으로, 최종 금액은 추후 감정평가를 거쳐 확정한다. LIG D＆A는 착공 전 이를 성남시에 일시 납부하기로 했다.LIG D＆A는 연구단지 준공 후 1년 이내 본사를 성남시로 옮길 계획이다. 시설 운영과 주차관리 등 비전문인력의 20% 이상을 성남시민으로 채용하고, 지역인재를 대상으로 채용설명회도 운영한다.지역 방산 중소기업과의 협력사업도 추진한다. 성남산업진흥원과 함께 지역 기업 연계 전시공간을 마련하고, 연구단지 건축물 안에 홍보관을 조성해 일정 조건에 따라 개방할 예정이다.시는 도시관리계획 입안 등 후속 행정절차를 진행하면서 공공기여 납부와 본사 이전, 시민 채용 등 협약 이행 여부를 관리할 방침이다.신상진 시장은 “첨단 방위산업 연구개발 거점 조성과 함께 공공기여를 확보했다”며 “본사 이전과 시민 채용이 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.한상봉 기자