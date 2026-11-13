성남 시흥동에 LIG D＆A 연구단지 2028년 착공

준공 후 본사 이전…공공기여 1107억원 합의
경기 성남시 수정구 시흥동에 LIG D＆A의 방위산업 연구개발(R＆D) 단지가 들어선다. 성남시는 부지 용도지역 변경에 따른 공공기여로 약 1107억원을 받고, 연구단지 준공 후 본사도 이전받기로 했다고 13일 밝혔다.
성남시는 엘아이지디펜스앤에어로스페이스㈜(LIG D＆A)와 이 같은 내용의 연구단지 조성 협약을 지난 9일 체결했다. 지난 3월 상호협력협약을 맺은 뒤 10월까지 진행한 도시계획 변경 사전협상 결과를 담았다. 사업 대상지는 시흥동 234 일대 6만381㎡다. 부지 용도지역을 변경해 연구단지를 조성하며, 2028년 중 착공할 예정이다.
공공기여는 전체 사업부지의 26.2%인 1만 5820㎡에 해당하는 금액으로 정했다. 탁상감정 기준 약 1107억원으로, 최종 금액은 추후 감정평가를 거쳐 확정한다. LIG D＆A는 착공 전 이를 성남시에 일시 납부하기로 했다.
LIG D＆A는 연구단지 준공 후 1년 이내 본사를 성남시로 옮길 계획이다. 시설 운영과 주차관리 등 비전문인력의 20% 이상을 성남시민으로 채용하고, 지역인재를 대상으로 채용설명회도 운영한다.
지역 방산 중소기업과의 협력사업도 추진한다. 성남산업진흥원과 함께 지역 기업 연계 전시공간을 마련하고, 연구단지 건축물 안에 홍보관을 조성해 일정 조건에 따라 개방할 예정이다.
신상진 시장은 “첨단 방위산업 연구개발 거점 조성과 함께 공공기여를 확보했다”며 “본사 이전과 시민 채용이 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
한상봉 기자
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