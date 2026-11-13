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입주 업종 확대 일산테크노밸리 2차 분양

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첨단제조용지 19필지 공급…23~27일 참가 자격 사전심사
일산테크노밸리 조감도. 사진 위 우측은 킨텍스, 아래 도로는 자유로다.


경기 고양시가 일산테크노밸리의 입주 업종을 확대하고 2차 분양에 나선다. 공급 부지는 첨단제조시설용지 19필지, 총 5만 7006㎡다.

이번 분양에서는 일부 첨단업종으로 제한했던 입주 기준을 완화했다. 바이오·의료·항공·우주위성·드론·로봇·반도체·전기전자 등 시가 인정하는 첨단기술 관련 업종으로 대상을 넓혔다. 필지별 입주 가능 업종도 확대해 기업의 부지 선택 폭을 늘렸다.

토지는 최고가 경쟁입찰 방식으로 공급한다. 같은 부지에 여러 기업이 입주를 희망하면 고양시 내 이전·확장 기업과 수도권 과밀억제권역에서 이전·확장하는 기업 등에 우선순위를 부여한다.

첨단제조시설용지를 3300㎡ 이상 매입하는 기업에는 토지매입비를 평당 최대 80만원 지원한다. 취득세 60%, 재산세 35% 감면 혜택도 유지한다. 시는 입지보조금 확대와 핵심기업 특별 지원, 임직원 주거 지원을 위한 주택 공급 연계 방안도 검토 중이다.

입찰 참가 자격 사전심사는 오는 23일부터 27일까지 진행한다. 입찰 신청은 30일부터 다음 달 2일까지 온비드에서 받는다. 세부 내용은 고양시청·고양도시관리공사·온비드·일산테크노밸리 홈페이지에서 확인할 수 있다. 시는 첨단제조시설용지에 이어 지식기반시설용지도 순차적으로 분양할 계획이다.

민경선 시장은 “입주 조건을 개선하고 실질적인 지원을 확대해 유망기업을 유치하겠다”며 “기업 투자와 성장이 양질의 일자리 창출로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
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