“올겨울 송파구 사랑 모아요”…사랑의온도탑 제막식

23억원 모금 목표…1000원 자동 기부 시스템 도입



서강석 송파구청장이 12일 송파구청에서 열린 사랑의온도탑 제막식에서 성금을 기부하고 있다.

송파구 제공

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서울 송파구는 지난 12일 송파구청에서 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 열고, ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알렸다고 13일 밝혔다.매년 겨울 서울사회복지공동모금회와 함께 민·관 협력으로 진행하는 이 사업은 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위한 모금사업이다.구는 지난해 ‘따뜻한 겨울나기’사업에서 역대 최고 모금액인 30억 2425만 원의 성금과 성품을 모금했다. 올해는 최근 3년간 평균 모금액인 27억 8400만 원의 약 83% 수준인 23억원 모금을 목표로 했다. 구청 로비에 마련된 전용 단말기에 신용카드를 태그하면 자동으로 1000원이 기부되는 시스템을 도입해 누구나 쉽게 이웃사랑을 신청할 수 있도록 했다.전날 제막식에는 후원기업 관계자와 각 동 ‘따뜻한 겨울나기’ 홍보대사 등이 참석해 성금 기탁과 사랑의 저금통 배부, 식전공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 제막식과 함께 나눔에 동참하는 기업과 단체의 후원도 이어졌다. 지난해에 이어 희망나눔마켓이 직접 담근 김장김치 950상자를 후원하고, 롯데백화점 잠실점은 크리스마스 마켓을 통해 마련한 성금 약 4000만원과 저소득 아동을 위한 물품 5000만원 상당을 기부했다.‘사랑의 온도탑’은 모금 목표액인 23억 원을 기준으로, 성금과 성품이 2300만 원씩 모일 때마다 1℃씩 상승해 송파구 나눔 온도를 눈으로 확인할 수 있다.서강석 구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 위한 나눔에 동참해 주시는 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 누구도 소외되지 않는 포용의 도시 송파를 만들기 위해 따뜻한 복지와 섬세한 돌봄을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자