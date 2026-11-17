봄엔 펄 쌓여 발견 못해…가을 조사서 확인

경기 북부 하천 4곳서 민물고기 49종 관찰



문산천에서 발견된 흰수마자 모습

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교량 공사로 펄이 쌓였던 경기 파주시 문산천에서 멸종위기 야생생물 1급인 흰수마자의 서식이 확인됐다.경기도 해양수산자원연구소는 올해 경기 북부 주요 하천 4곳을 조사한 결과 문산천에서 한반도 고유종인 흰수마자를 확인했다고 17일 밝혔다.앞서 연구소는 지난 4월과 9~10월 영평천·차탄천·문산천·공릉천에서 민물고기 서식 실태를 조사했다. 봄 조사 당시 문산천 조사 지점에는 인근 교량 공사의 영향으로 하천 바닥에 펄이 두껍게 쌓여 흰수마자를 찾지 못했다. 그러나 가을 조사에서는 펄이 씻겨 나간 자리에 깨끗한 모래 여울이 생겼고, 이곳에서 서식하는 개체가 발견됐다.흰수마자는 모래가 깔리고 물이 흐르는 얕은 여울에 사는 민물고기로, 임진강·한강·금강·낙동강 일부 수역에 제한적으로 분포한다. 경기 지역에서는 2004년 이후 공식 발견 기록이 없다가 2024년 민관 생물다양성 탐사에서 관찰됐으며, 이번 정기 조사에서 서식이 다시 확인됐다.이번 조사에서 하천 4곳에 걸쳐 확인된 민물고기는 모두 49종이다. 문산천이 29종으로 가장 많았고 차탄천 27종, 영평천과 공릉천이 각각 25종이었다. 하천별 출현 어종은 2016년과 2021년 조사 때보다 4~9종 늘었다. 차탄천에서는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 묵납자루도 발견됐다.연구소는 흰수마자의 서식과 출현 어종 증가를 하천 생태계 회복의 신호로 보고 지속적인 관찰을 이어갈 계획이다.한상봉 기자