경기신보 일일명예지점장 장태환 경기의회 경제노동위원장, 민생현장 의견 청취



19일 경기신용보증재단의 군포지점 일일명예지점장으로 위촉된 경기도의회 경제노동위원회 장태환 위원장(더민주, 의왕2)이 중소기업·소상공인을 대상으로 보증 상담을 하고 있다. 경기신보 제공



경기신용보증재단의 군포지점 일일명예지점장으로 위촉된 장태환 경기도의회 경제노동위원장(왼쪽)이 시석중 이사장과 기념 촬영을 하고 있다. 경기신보 제공

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경기도의회 경제노동위원회 장태환 위원장(더민주, 의왕2)이 경기신용보증재단(경기신보)과 현장 소통을 했다.경기신보는 19일 군포지점에서 장태환 위원장을 일일명예지점장으로 위촉하고 현장 상담회를 개최했다. 군포지점은 의왕시와 군포시를 관할하는 영업점이다.이날 장 위원장은 군포지점의 지역 및 영업점 현안을 보고받은 뒤, 중소기업·소상공인 간담회에 참석했다. 매출 부진과 자금 운용 부담 등 기업인들의 고충과 건의 사항을 경청하고, 경기신보 및 금융기관 관계자들과 자금 조달의 어려움을 덜기 위한 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.이어 시석중 경기신보 이사장으로부터 일일명예지점장 위촉장을 받은 뒤, 지점을 방문한 중소기업·소상공인을 대상으로 보증 상담에 참여했다.앞서 장 위원장은 지난 9월 경기도소상공인연합회·경기도상인연합회와 정담회를 갖고 소비 활성화와 경기신보 출연금 확대 등 지원 예산 확충 방안을 논의한 바 있다.장 위원장은 “기업인들이 겪는 어려움을 직접 듣는 것은 민생 지원 정책의 방향을 정하는 중요한 출발점”이라며 “오늘 의왕 지역에서 전해주신 의견을 예산 심의와 의정 활동에 반영하고, 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 경제노동위원회에서도 경기신보와 함께 힘을 모으겠다”고 말했다.시석중 이사장은 “경기신보는 기업인 한 분 한 분의 상황을 세심하게 살피고, 경기도 및 경기도의회와 긴밀히 협력해 의왕 지역을 비롯한 도내 중소기업·소상공인의 경영 안정을 뒷받침하겠다”고 말했다.안승순 기자