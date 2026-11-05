서울Pn

검색

강서구, 49년 만에 마곡 통합신청사로 이전…구청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악 별빛내린천, 서울 대표 야간명소로 업그레이드

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

청년엔 정착을, 어르신엔 복지를…중구, 내년 예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자금부터 공간까지 ‘영등포형 모두의 창업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘문화도시 도봉’ 도깨비 축제 ‘권선징악(樂)’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전통문화와 놀이가 어우러지는 주민 기획 축제
도깨비분장 행렬, 마당극, 자이언트 도깨비 등


  •
2026 문화도시 도봉 도깨비 축제 ‘권선징악’ 홍보 포스터.
서울시 제공


서울 도봉구 7일 구청 인근 중랑천변(도봉2동 서원아파트 105동 앞)에서 ‘2026 문화도시 도봉 도깨비 축제’를 개최한다고 5일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 도깨비 축제는 문화도시 도봉 시민추진단이 직접 기획한 주민 참여형 축제다. ‘도’봉의 문화를 ‘깨’우는 ‘비‘타민을 슬로건으로 전통 설화 속 도깨비에 문화와 놀이 요소를 더했다.

축제는 도봉소방서와 서울문화고에서 구청 광장을 거쳐 중랑천 행사장까지 이어지는 풍물패와 도깨비 분장 행렬 길놀이로 흥겨운 분위기를 조성한다. 이어 어린이 합창, 대동놀이, 버블쇼, 뮤지컬 음악 공연 등 다양한 사전 공연이 펼쳐진다.

개회식에는 도깨비 마당극 ‘복을 주는 도깨비’, 도깨비 가족 선발대회 등 본 공연이 진행돼 축제의 즐거움을 더한다. 행사장에서는 도깨비 분장과 놀이 체험 등 참여형 프로그램을 운영한다. 도깨비 주막 6곳과 도깨비 장터 6곳에서 다양한 먹거리와 즐길 거리를 제공한다. 또한 자이언트 도깨비 전시와 사진 촬영 장소(포토존) 등 이색적인 볼거리도 마련된다.

김동욱 구청장은 “올해로 3회째를 맞는 도깨비 축제가 주민들이 함께 어울리고 소통하는 화합의 장이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 누구나 즐길 수 있는 특색 있는 문화 축제를 지속적으로 만들어 가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“AI, 인간 대체 아닌 뒷받침해야”…세계 청년들

진관사서 이프위 컨퍼런스 폐회식

“마포에 빌 게이츠, 왜 안 됩니까” [현장 행정]

‘2026 마포 청년 창업데이’

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

조합 찾아가는 송파, 정비사업 속도전

13일까지 18곳 현장서 공정회의

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr