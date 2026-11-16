강북, 2026 참좋은지방자치 정책 최우수상

‘강북형 하천 계곡 정비 정책’ 수상

80여회 소통으로 불법시설 정비



정창수 강북구청장이 지난 13일 국회에서 열린 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에서 정책 설명을 하고 있다.

강북구 제공

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서울 강북구는 참좋은지방정부협의회가 주최하고 전국 37개 지방자치단체가 참여한 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에서 ‘강북형 하천 계곡 정비’ 정책이 최우수상을 받았다고 16일 밝혔다.정창수 강북구청장은 지난 13일 국회에서 열린 정책대회에서 하천 계곡 정비 정책을 직접 설명했다. 구는 그동안 북한산의 인수천 일대 음식점들이 하천부지에 평상과 가설건축물 등을 설치해 영업해 온 실태를 인지하고 2024년부터 본격적으로 정비사업에 나섰다. 상인 설명회와 약 80차례의 현장 방문을 통해 자진 정비를 유도했고, 지난해 2월까지 19곳의 불법시설을 행정대집행 없이 정비했다.올해는 부구청장을 단장으로 관계부서 합동 태스크포스(TF)를 구성해 정비대상을 구 전체 하천과 계곡으로 확대했다. 지난 9월 기준 23곳의 불법시설 434건 중 424건을 정비해 97.7%의 정비율을 기록했다.구는 정비 이후 불법점용 방지를 위해 ▲울타리 설치와 수목 식재를 통한 점용 방지 ▲무신고 영업소 폐쇄 등 불법 영업 차단 ▲인공지능(AI) 폐쇄회로(CC)TV 등을 활용한 상시 감시 ▲드론 기반 하천 공간정보 구축 ▲주민 이용공간 조성 등 ‘강북형 5대 관리모델’도 마련했다.정창수 구청장은 “오랫동안 이어져 온 하천·계곡의 불법점용 문제를 해결하고, 주민 모두를 위한 공간으로 되돌리기 위한 노력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 체계적인 관리와 지속적인 환경 개선을 통해 누구나 자연을 가까이에서 누릴 수 있는 하천을 만들어가겠다”라고 밝혔다.박재홍 기자