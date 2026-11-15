아이디어 펼치는 도전의 공간… 청년 창업의 실리콘밸리 동작[현장 행정]

‘성공 창업’ 돕는 류삼영 구청장



류삼영(왼쪽) 서울 동작구청장이 지난 9일 동작구 상도동 청석창업지원센터 개소식에서 입주기업의 사업 소개 자료를 살펴보며 관계자들과 이야기를 나누고 있다.

동작구 제공

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“미국 실리콘밸리의 작은 차고에서 글로벌 테크기업들이 탄생했듯, 동작에서도 청년 아이디어가 성공적인 창업으로 이어질 수 있도록 돕겠습니다.”류삼영 서울 동작구청장은 지난 9일 상도동 청석창업지원센터에서 “동작 인구의 3분의 1인 약 12만 명이 청년”이라며 “이들이 마음껏 도전하고 성장할 수 있는 창업 환경을 만드는 것이 중요한 과제”라고 강조했다.중앙대와 숭실대, 총신대가 있는 동작구는 인구의 32.6%가 청년이다. 류 구청장은 풍부한 청년 인구를 발전 동력으로 삼겠다는 구상이다. 그는 “창업은 성공까지 오랜 시간이 걸리고 성과를 예측하기도 쉽지 않다”며 “청년에게 공간과 기회를 제공하고 기업이 성장하도록 돕는 것이 중요하다”고 말했다.이날 문을 연 청석창업지원센터는 약 662㎡ 규모로 독립 사무실 9개와 공유오피스 18석, 회의실 2개를 갖췄다. 33개 기업이 지원해 약 3.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 선정된 9개 기업은 인공지능(AI) 기반 산업안전 관리 등 다양한 분야에서 사업을 추진한다. 입주 기간은 10개월이며 성과 평가를 거쳐 연장 여부가 결정된다.동작구는 중앙대 산학협력단과 함께 입주 기업 성장을 지원할 계획이다. 구가 창업 공간과 행정 지원을 맡고 중앙대는 AI 창업 교육과 전문가 멘토링을 제공한다. 지역에서 테스트베드와 실증 기회를 마련해 사업성을 검증하고 시장 진출을 도울 계획이다. 앞으로 숭실대와 총신대로 협력 범위도 넓힐 예정이다.개소식 이후 청년 창업가 간담회에서 생생한 목소리가 쏟아졌다. AI 기반 산업안전관리 솔루션을 개발하는 콘티랩 관계자는 “서버를 사무실에 설치하면 공간과 냉방 문제가 발생하고 클라우드 서비스는 비용 부담이 크다”며 입주 기업이 공동으로 이용할 수 있도록 소규모 데이터센터 마련을 건의했다.류 구청장은 “단말기만 생각했지 서버 공간까지는 미처 생각하지 못했다”며 “현실적으로 가능한 방안인지 검토해 보겠다”고 답했다. 여성 건강 관련 원료를 개발하는 메큐릭 대표는 “입주 기간 10개월 안에 성과를 내려면 판로 확보가 중요하다”며 구민 대상으로 제품과 서비스를 제공할 기회를 요청했다. 또한 임산부와 갱년기 여성을 위한 건강 교육 등 주민 연계 사업도 제안했다.류 구청장은 “많은 창업가들이 들어오고 싶어 하는 공간인 만큼 여러분이 가능성을 성과로 입증해 달라”고 당부했다.김소희 기자