주민이 생활권에 직접 나무를 심고 가꾸는 참여 숲 조성



보성군 도시생활권 쉼터 숲.

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전남광주특별시가 생활권 녹지 확충을 위해 주민이 직접 숲 조성을 제안하고 관리에 참여하는 ‘2027년 주민단체 참여 숲 조성 사업’을 추진한다.참여 숲 조성은 주민이 생활권에 직접 나무를 심고 가꾸며 휴식과 여가를 즐길 수 있는 숲을 조성, 지역 공동체 활성화를 도모하기 위한 사업이다.총사업비는 10억원으로, 전남광주특별시비 50%, 시군구비 50%가 지원되며 사업 신청은 오는 20일까지 시군구 산림 부서에서 접수한다.5인 이상의 주민 모임과 비영리단체 등이 신청할 수 있으며 선정된 단체는 숲 조성부터 관리까지 직접 참여한다.전남광주특별시는 주민 이용이 편리한 생활권 공간과 수목 식재 비중이 높고 녹지 확충 효과가 큰 지역을 중심으로 사업대상지를 우선 선정할 계획이다.또 새롭게 숲을 조성하는 곳뿐 아니라 기존 숲의 구조를 개선하거나 정비해 주민 이용 편의를 높이는 공간도 신청할 수 있다.특히 생활권 녹색공간 조성이 필요한 지역에는 가점을 부여하는 등 지역별 여건도 고려한다.강신희 전남광주특별시 산림정원국장은 “주민단체 참여 숲은 주민이 직접 지역에 필요한 숲을 만들고 가꾸어 나간다는 점에서 의미가 크다”며 “지역의 유휴공간을 아름다운 녹색공간으로 바꾸고 싶은 주민 모임과 단체의 많은 관심과 참여 바란다”고 말했다.전남광주통합특별시는 2015년 사업 시작 이후 현재까지 약 490개소에 숲을 조성했으며 현재 478개 단체, 1만 6000여명의 숲 돌보미가 참여하고 있다.무안 류지홍 기자