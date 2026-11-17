정창수 구청장 “구민 삶 바꿀 우선순위 정해 편성”



정창수 강북구청장

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서울 강북구는 전년 대비 948억 원(9.64%) 증가한 1조 785억원을 2027년도 예산안으로 편성해 구의회에 제출했다고 17일 밝혔다.2027년도 예산안은 일반회계 1조 664억원, 특별회계 121억원으로 구성됐다. 강북구 본예산이 1조원을 넘긴 건 이번이 처음이다.구는 혼인·양육 지원과 돌봄 등 국·시비 보조사업 확대로 구가 부담해야 할 재원도 늘었다고 설명했다. 국·시비 보조금은 전년보다 550억원(10.3%) 증가한 5907억원이며, 기초연금과 생계급여 등 사회보장적 수혜금은 5286억원에 이른다. 사회복지 분야 예산은 6764억원으로 일반회계의 63.4%를 차지한다. 구는 늘어난 의무지출을 감당하면서도 기존 사업의 필요성과 효과를 검토해 주민 생활과 지역의 미래를 위한 투자에 재원을 우선 배분했다. 행정복합타운 건립을 위한 청사건립기금 130억 원을 적립하고, 자본 관련 투자사업비도 전년 대비 28.7% 증가한 472억원으로 확대했다. 재정자립도는 15.80%로 전년보다 0.66%포인트 상승했다.구 내년 예산은 주거와 교통, 교육과 지역경제 등 구민 체감사업에 집중했다. 행정복합타운은 내년 상반기 시공사를 선정하고 하반기 본공사에 착수할 계획이며, 노후한 번3동 주민센터도 신축한다. 재개발 정비구역 및 후보지 14개소의 구역 지정과 정비사업 추진을 지원하는 데 8억원을 투입하고, 노후 저층주거지의 생활환경 개선을 위한 다해드림센터 운영에 1억 3000만원을 편성했다.교통 분야에서는 동부선 도시철도 유치를 위한 사전타당성 연구와 자문위원회 운영에 2억 원을 편성했다. 공공순환버스 도입 타당성 연구와 버스정류소 및 어린이보호구역의 스마트 교통시설 확충에 총 3억 4천만 원을 투입한다.복지 분야에서는 의료와 요양을 연계한 강북형 통합돌봄체계를 구축한다. 건강돌봄센터 운영과 퇴원환자 지역사회 연계, 어르신 방문진료 본인부담금 지원 등 건강통합돌봄사업에 3억 3000만원을 편성했다.혼인·출산·양육 지원을 강화하고, 65세 이상 모든 어르신을 대상으로 대상포진 예방접종 지원을 확대하는 데 13억원을 투입한다.구직단념청년을 위한 맞춤형 프로그램에 8억 원을 투입하고, 새롭게 도입하는 청년 평생교육이용권에 8천만 원을 편성해 1인당 연간 50만 원을 지원할 예정이다.주민들의 문화·여가활동 지원을 위해 여름철 물놀이장을 4곳으로 확대하는 데 3억 8000만원을 편성하고, 강북웰빙스포츠센터에 스크린 파크골프장을 조성한다. 또한 한강 작가의 옛집인 ‘수유리 집’을 문화시설로 조성하고, 구민이 함께 책을 읽는 ‘한 책 읽기’ 사업도 새롭게 추진한다.정창수 구청장은 “한 도시의 예산서를 펼쳐보면 그 도시가 지향하는 바를 알 수 있다”라며 “국·시비 사업 확대로 구가 감당할 몫이 커진 상황에서도, 제때 쓰인 예산이 구민의 삶을 바꾸고 다시 지역의 활력으로 이어지도록 우선순위를 분명히 해 편성했다”고 밝혔다.강북구 2027년 예산안은 구의회 심의를 거쳐 오는 12월 16일 최종 확정될 예정이다.박재홍 기자