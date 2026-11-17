

장인홍 서울 구로구청장이 16일 구로구민회관에서 열린 ‘2026년 하반기 모범구민 표창 수여식’에서 수상자에게 표창장을 전달하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 전날 구민회관에서 ‘2026년 하반기 모범구민 표창 수여식’을 열고 지역사회 발전과 구민 화합에 기여한 주민 64명에게 표창을 수여했다고 17일 밝혔다.수여식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 수상자와 가족, 국회의원, 시·구의원 등 200여명이 참석했다.표창 대상자는 모범 통·반장 및 직능단체, 교육·문화, 청소·환경, 지역사회 발전, 재난안전 등 5개 분야에서 선정됐다. 각 동 주민센터의 추천과 공적심사위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.구는 지역사회 발전에 힘쓰고 구민 화합에 기여한 숨은 공로자를 발굴하고 격려하기 위해 매년 상하반기 두 차례 모범구민을 선정해 표창하고 있다.장 구청장은 “묵묵히 지역을 위해 헌신해 온 모범구민들 덕분에 구로구가 더욱 따뜻하고 살기 좋은 도시로 성장하고 있다”며 “앞으로도 지역을 위해 애쓰시는 구민들의 노고가 빛을 발할 수 있도록 숨은 공로자를 꾸준히 발굴하고 격려하겠다”고 말했다.이범수 기자