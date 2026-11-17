SETEC서 삼성화재·신한은행 등 주요 기업 참여

외국인 사전신청 2500명 돌파 …기업·인재 연결



‘2026 서울 외국인 취업·채용박람회’ 홍보 포스터.

서울시 제공



2026 서울 외국인 취업채용박람회 현장 참여기업 및 프로그램

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서울시는 18일 강남구 서울무역전시컨벤션센터(SETEC)에서 ‘2026 서울 외국인 취업·채용박람회’를 개최한다고 17일 밝혔다. ‘공부하는 도시’를 넘어 ‘일하고 성장하는 도시’로 도약하기 위해 외국인의 취업과 정착 지원을 확대한다. 기업 모집 3주 만에 삼성화재·신한은행 등 기업과 유관기관 117곳이 참여했으며 외국인 구직자 사전 신청자는 2500명 이상이다.‘글로벌 인재와 함께, 더 큰 서울(GLOBAL TALENT, GREATER SEOUL)’을 주제로 열리는 이번 박람회에는 외국인 유학생과 국내 취업 희망자 등 3000명 이상이 현장을 찾을 것으로 예상된다.외국인 인재의 높은 국내 취업 수요와 기업의 채용 수요를 실제 채용으로 연결하여 이후 서울 정착까지 지원하는 데 중점을 뒀다.기업 채용관에는 삼성화재·삼성생명·신한은행·카카오뱅크 등 금융기업을 비롯해 롯데월드, 파크 하얏트 서울, 쿠팡풀필먼트서비스, 중앙일보, 코리아타임스 등 다양한 업종의 기업이 참여한다.주요 채용 분야는 ▲글로벌사업․재무회계 ▲미국시장 해외영업 ▲틱톡숍 마케팅 ▲의료관광 코디네이터 ▲AI 기업의 풀스택 개발자 ▲외국인 고객 응대 ▲객실․식음료 서비스 등으로 외국인 인재의 전공과 경력, 언어 역량을 활용할 수 있는 일자리를 폭넓게 마련했다.특히 참여기업 중 61곳은 외국인 유학생(D-2)과 구직자(D-10)가 취업에 필요한 체류 자격으로 변경하는 과정도 지원한다.대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단, 벤처기업협회, 국립국제교육원, 한국무역협회 등 유관기관도 참여해 외국인 인재 채용과 창업 관련 지원 제도를 안내한다.현장에서는 이력서·자기소개서 작성과 첨삭, AI를 활용한 맞춤형 기업 추천, 진로·적성 검사 및 면접 전략 상담 등을 제공한다. 이력서 사진 촬영과 면접 이미지 상담 등 취업 준비를 돕는 프로그램도 운영한다.한편 서울은 올해 영국의 글로벌 고등교육 평가기관 QS가 발표한 ‘2027 글로벌 대학생 최고의 도시’ 평가에서 도쿄와 런던을 제치고 2년 연속 세계 1위를 차지했다. 대학 경쟁력을 평가하는 ‘세계대학순위’ 지표에서 1위를 기록했으며 졸업생에 대한 기업 평가와 청년 취업 여건을 반영하는 ‘고용주 활동’ 부문에서도 높은 평가를 받았다.김명주 서울시 글로벌도시정책관은 “외국인 인재와 기업의 채용 기회를 넓히고, 취업부터 안정적인 정착까지 이어지는 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.유규상 기자