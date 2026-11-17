한파쉼터 89곳·한파 저감시설 255곳



류경기(왼쪽 세번째) 중랑구청장이 한파·폭설 대비 겨울철 종합대책회의를 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 2027년 3월까지 4개월간 ‘2026년 겨울철 종합대책’을 추진한다고 17일 밝혔다.한파·제설·안전·생활 등 4대 분야 32개 과제로 구성된다. 지난 15일 제설대책본부도 별도로 개소했다. 종합대책 운영기간 동안 본부는 강설예보와 도로 상황에 따라 24시간 비상근무체계를 가동한다.먼저 한파 상황에 신속하게 대응하기 위해 위기 단계별 대응체계를 구축한다. 한파특보가 발령되면 5개 반, 16개 부서, 49명으로 구성된 한파종합지원상황실을 운영한다. 대규모 피해가 발생하거나 예상될 경우에는 재난안전대책본부를 가동한다. 구정 소식지와 소셜미디어(SNS), 문자 알림 등을 통해 한파 행동요령도 안내한다.한파 대피시설과 저감시설도 운영한다. 한파쉼터는 지난해보다 2곳 늘어난 89곳를 운영하며 버스정류장 추위쉼터 45곳, 온열의자 200곳, 스마트쉼터 10곳 등 총 255곳의 한파 저감시설을 마련했다. 특히 중화역 2번 출구에는 난방기기를 갖춘 야외 한파쉼터를 12월 새롭게 설치한다.취약계층 보호에도 힘쓴다. 홀로 사는 어르신 등 돌봄이 필요한 어르신 1600여명을 대상으로 평소 주 1~2회 실시하던 방문·전화 안전 확인을 한파·대설특보 시 주 3회로 늘린다. 취약 어르신 가구에는 사물인터넷(IoT) 기기를 활용한 안전·건강 모니터링도 병행한다. 결식 우려 어르신 1580명을 위해 12월부터 다음해년 2월까지 경로식당을 운영하고 도시락, 밑반찬 등을 지원한다.어린이집 151곳와 지역아동센터 23곳에는 난방비를 지원하며 야외 노동자를 위한 이동노동자 쉼터 2곳와 면목역 광장 새벽일자리 쉼터도 운영한다. 생활이 어려운 가구에는 한파 기간 서울형 긴급복지를 통해 방한용품이나 임시숙소 숙박비를 지원하고 에너지바우처 신청도 안내한다. 이와 함께 노숙인에게 방한물품과 주거 지원을 제공하고 순찰을 강화한다.한편 올해는 주요 간선도로의 신속한 제설을 위해 15t 제설차량을 기존 4대에서 6대로 확대하고 제설 전진기지 자재 보관공간 813㎡를 추가 확보했다. 또한 주요 보행로 9.8㎞를 관리하는 전담팀 5개를 새로 편성하고 제설취약구간 79곳에 담당 인력과 자원봉사자를 배치했다.류경기 중랑구청장은 “구민 여러분께서도 한파 대비 행동요령을 잘 숙지하시고 건강을 유지해 주시길 바란다”라고 말했다.유규상 기자