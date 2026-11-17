16일 사랑의 온도탑 제막식

3개월간 모금 목표액 21억원



유보화 성동구청장이 지난 16일 왕십리광장에서 ‘사랑의 온도탑 제막식’을 개최하고 기념 사진을 찍고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 지난 16일 왕십리광장에서 ‘사랑의 온도탑 제막식’을 개최하고 어려운 이웃을 위한 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 시작했다고 17일 밝혔다.희망온돌 따뜻한 겨울나기는 지역 복지 재원 마련을 위해 성동구지역사회보장협의체와 서울사회복지공동모금회가 함께 민관 협력하는 이웃 돕기 사업이다. 15일부터 다음 해 2월 14일까지 3개월간 주민과 기업의 성금과 성품을 모아 도움이 필요한 이웃에게 전달한다.구는 올해 모금 목표액을 전년 대비 2% 상향한 21억여원으로 설정하고 17개 동별 홍보대사 위촉, 온·오프라인 기부 홍보, 기부 문화 활성화 특화 사업 및 캠페인 등 다양한 활동을 통해 기부 참여를 확대할 계획이다.사업의 시작을 알리는 ‘사랑의 온도탑 제막식’은 지난 16일 왕십리광장에서 열렸다. 유동 인구가 많은 왕십리광장에 높이 4.65m의 대형 발광다이오드(LED) 온도탑을 설치해 주민들이 모금 현황을 확인하고 나눔에 관심을 가질 수 있도록 했다.온도탑은 모금 실적에 따라 온도가 올라가는 방식으로 운영된다. 목표액의 10%가 모일 때마다 10도씩 상승하며 목표액을 달성하면 100도에 도달한다. 또한 구청과 동주민센터에 성금, 성품 접수 전담 창구를 개설하고 QR코드와 무인 단말기(키오스크)를 활용한 기부도 운영한다. 참여한 기부자는 서울사회복지공동모금회를 통해 기부금 영수증 또는 확인서를 발급받을 수 있다.유보화 구청장은 “많은 주민과 기업이 기부와 나눔으로 따뜻한 겨울나기에 함께해 주시길 바란다”며 “앞으로 구에서도 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살펴 누구도 소외되지 않는 따뜻한 성동을 만들어 가겠다“고 말했다.유규상 기자