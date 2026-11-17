

인천시청. 인천시 제공

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인천시 신청사 건립사업이 공사 지연과 예산 축소라는 이중 부담에 직면했다. 준공 목표가 14개월여 늦춰진 가운데 내년도 사업 예산마저 줄어들면서 추가 지연 가능성이 제기된다.17일 시 등에 따르면 시는 2027년도 신청사 건립 예산으로 담당 부서가 요구한 420억원보다 160억원 적은 260억원을 편성했다. 요구액의 61.9%만 반영된 것으로, 부족한 사업비는 공사 진행 상황에 따라 추가경정예산을 통해 확보한다는 입장이다.신청사 건립사업은 인천시 남동구 구월동 현 청사 일대에 지하 4층~지상 15층, 연면적 8만417㎡ 규모의 새 청사를 짓는 사업이다. 노후화한 기존 청사의 공간 부족 문제를 해결하고 여러 곳에 분산된 행정 기능을 통합하기 위해 추진됐다.그러나 사업 추진 과정에서 공사 일정이 변경되고 사업비도 늘어났다.애초 2028년 12월이었던 준공 목표는 2030년 2월로 연기됐다. 행정안전부 중앙투자심사 조건에 따라 국가기관 비상대피시설을 추가 설치해야 하는 데다, 신청사 터파기 공사와 인접한 애뜰 지하주차장 공사가 겹치면서 공정에 차질이 생겼기 때문이다.비상대피시설 추가 등의 영향으로 총사업비도 기존 2848억원에서 3268억원으로 420억원 증가했다. 공사 기간이 늘어나면서 사업비 부담이 커진 상황에서 연도별 예산 확보에도 어려움이 생긴 셈이다.시는 연말까지 연차별 투자계획과 공정 일정을 조정하고, 정확한 준공 시점과 총사업비를 내년 초 확정할 예정이다.강남주 기자