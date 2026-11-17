한의약 맞춤형 성장지원사업 만족도 95점

올해 15명, 5년 동안 141명 어린이 지원

김현기 구청장 “아이들 꿈 성장 도울 것”



서울 강남구의 한 어린이가 한의약 맞춤형 성장발달지원사업을 통해 한의원에서 진료를 보고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구가 추진한 한의약 맞춤형 성장발달지원사업이 5점 만점에 평균 4.75점을 받았다. 100점으로 환산하면 95점이나 되는 높은 점수다.강남구는 취약계층 아동 15명에게 한의원 진료와 한약 처방을 지원하는 ‘2026년 한의약 맞춤형 성장발달지원사업’이 성과를 거두고 있다고 17일 밝혔다.‘한의약 맞춤형 성장발달지원사업’은 취약계층 아동의 건강한 성장과 발달을 돕는 대표 드림스타트 사업이다. 구는 2022년부터 강남구 한의사회와 협약을 맺고, 관내 한의원과 협력해 드림스타트 사례관리 아동의 건강을 돌보고 있다.구는 올해 15명을 포함, 5년간 141명의 어린이를 지원했다. 지원을 받은 아동은 1인당 한의원 진료 및 한약 처방을 연평균 6회씩 받았다. 올해는 사업 시작에 앞서 두 차례 실무회의를 열어 각 아동의 특성에 맞게 복약 방법 선택을 다양화했다.올해 서비스를 이용한 12가구 보호자를 대상으로 실시한 만족도 조사 결과, 전반 만족도는 5점 만점에 평균 4.75점으로 모든 응답자가 4점 이상을 선택했다. 아이의 변화를 크게 체감했다는 응답은 83.3%였고, 계속 이용을 희망한다는 응답은 91.7%였다. 가장 도움이 된 부분으로는 체력·컨디션과 키·성장을 꼽았다. 또 구는 지난 5일 한의사회와 성과보고회를 열어 주요 성과와 발전 방향을 공유했다.박재현 강남구 한의사회 회장은 “아이들이 건강하게 성장하기 위해서는 신체적 발달뿐 아니라 정서적 안정과 건강한 생활환경이 함께 뒷받침되어야 한다”며 “5년째 이어지고 있는 ‘한방에 쑥쑥’ 사업이 지역사회 아동들에게 실질적인 도움이 되는 건강 돌봄 사업으로 발전해 온 것을 뜻깊게 생각한다”고 전했다.김현기 구청장은 “성장기 아이들의 균형 잡힌 발달을 위해서는 의료적 지원과 가정에서의 따뜻한 관심과 실천이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 강남구 한의사회와의 굳건한 협력을 바탕으로 아이들이 건강하고 씩씩하게 꿈을 키워나갈 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김동현 기자