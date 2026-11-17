업무혁신 우수사례 최우수상 수상

김현기 구청장 “아낌 없이 지원 할 것”



지난 16일 충청남도 천안에서 열린 급식지원 업무혁신 경지대회에서 강남구 관계자가 최우수상을 수상하고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 어린이·사회복지급식관리지원센터 주최, 식품의약품안전처 주관으로 열린 ‘제8회 급식지원 업무혁신 우수사례 경진대회’에서 최고 영예인 최우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.지난 16일 소노벨 천안에서 열린 경진대회는 전국 229개 시·군·구 급식관리지원센터를 대상으로 급식관리 업무혁신 운영사례를 발굴하고 전국적으로 확산하기 위해 마련됐다. 올해 전국 센터에서 총 91건의 사례가 제출된 가운데, 예선을 거쳐 본선에 진출한 16건을 대상으로 전문가 심사(60%)와 지역센터 투표(40%)를 실시해 최우수 1건, 우수 2건, 장려 5건이 선정됐다.강남 센터는 ‘온라인 식단감수 자동화 및 데이터 기반 식단관리체계 구축 사례’로 최고상인 최우수상에 이름을 올렸다. 특히, 센터 운영 적합성, 창의성, 전문성, 완성도 등 4개 평가 지표 전반에서 고르게 높은 평가를 받으며 전국 최우수 사례로 인정받았다.‘식단감수’란 센터에서 매월 급식시설에 급식식단을 제공한 뒤, 시설별 현장 상황에 따라 메뉴 등을 변경할 경우 센터 영양사가 적절성을 검토해 회신하는 업무다.그동안 센터는 이메일을 통해 식단감수 업무를 수행해 왔다. 하지만 수작업 처리에 따른 처리 지연과 이력 관리의 어려움 등 현장 운영상의 한계가 있었다. 강남구 센터는 이 문제를 식단감수 업무 전 과정을 데이터베이스(DB) 기반으로 자동화한 ‘온라인 식단감수 시스템’을 새롭게 구축·도입해 해결했다. 구는 앞으로도 디지털 기술을 활용한 급식관리 혁신을 지속적으로 추진할 계획이다.김현기 구청장은 “이번 수상은 현장의 불편을 능동적으로 개선하고자 디지털 전환에 앞장선 급식관리지원센터 직원들의 노력이 전국 무대에서 인정받은 뜻깊은 결실”이라며 “앞으로도 데이터와 기술을 활용한 급식관리 혁신을 통해 어린이와 취약계층이 안심하고 건강한 먹거리를 누릴 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.김동현 기자