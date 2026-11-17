울산시는 울산 북구 가대동과 산하동을 잇는 ‘농소~강동간 도로개설공사’ 구간에서 삼국시대 석곽묘를 비롯한 다수의 유구가 발견돼 정밀발굴조사에 들어간다고 17일 밝혔다.
이에 따라 원활한 도로 개설을 목표로 했던 당초 공사 일정에는 일부 차질이 빚어질 전망이다.
울산시에 따르면, 시는 농소~강동간 도로 공사(총연장 11.1km·왕복 4차로)에 앞서 전체 사업구역 94만 2971㎡를 대상으로 지표조사와 시굴조사를 순차적으로 진행해 왔다. 현재까지 3개 구역 8만 7761㎡에 대한 시굴조사를 완료한 결과, 삼국시대 석곽묘와 조선시대 건물터 및 토광묘, 시대를 알 수 없는 우물 등 모두 97기의 유구가 확인됐다.
이에 따라 전체 조사 구역 중 1만 8872㎡는 국가유산청으로부터 정밀발굴조사 통보를 받았거나 통보가 예정된 상태다.
정밀발굴과 그에 따른 보존 조치에 상당한 기간이 소요되는 만큼 도로 개설 공정의 일부 지연은 피할 수 없게 됐다. 총사업비 6209억원이 투입되는 이번 사업은 지난 2019년 국가균형발전 프로젝트 예비타당성조사 면제 사업으로 선정된 울산의 핵심 사회간접자본(SOC) 사업이다. 지난 2024년 10월 본격적인 착공에 들어갔으며, 현재 공정률은 약 4% 수준이다.
오세국 울산시 종합건설본부장은 “문화재 조사로 도로공사 일부 지연이 불가피하다”며 “철저한 공정 관리와 문화재 조사계획 일정 관리를 통해 공사 기간에 미칠 영향을 최소화하겠다”고 말했다.
울산 조원일 기자
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